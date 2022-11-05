位于上海市青浦区的国家会展中心（上海）装饰一新，迎接四方来客。图为日前拍摄的国家会展中心（上海）南广场。

新华社记者 方 喆摄

布置中的第五届进博会展区。

新华社记者 王 翔摄

箱包展商在提前布展。

本报记者 邱海峰摄

在8月举行的第五届中国国际进口博览会技术装备展区展前供需对接会上，参会嘉宾现场交流洽谈。

新华社记者 方 喆摄

10月24日，装载首批进馆展品的卡车抵达国家会展中心（上海）。

新华社记者 方 喆摄

“进博会，我们又来了！”一年一度，全球参展商们与“四叶草”国家会展中心（上海）不见不散。

11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会在上海如期举行。年年如约的进博之诺，是新时代中国不断扩大开放的生动缩影。“越办越好”的进博会，更是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。

在疫情冲击和国际局势动荡的背景下，很多展商表示，“进博会给了我们继续扎根中国发展的强烈信心。”进博会如期举办，为跨国企业积极融入中国经济发展注入信心，也让人们充分感受到中国与世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的大国风范。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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