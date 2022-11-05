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五届进博风华正茂

2022年11月05日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　成交成果丰厚

　　前四届进博会累计意向成交额达2700多亿美元

　　仅前三届进博会就带动外资项目622个，投资额约305亿美元

　　“朋友圈”越来越大

　　第五届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展

　　来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超上届；尼加拉瓜等8国首次参与国家展

　　“首发首展”更多

　　5年来，在进博会成了“首发首展”的大舞台，前四届进博会参展企业发布新产品、新技术、新服务超过1500项

　　本届进博会上，将有数百项新产品、新技术和新服务，其中不乏全球首发、亚洲首秀、中国首展

　　吸引力更强

　　5届进博会，企业参展面积日益扩大，从几百平方米到上千平方米不断增加，展台特装比例从首届的91%增加到了96.1%

　　今年，共有284家世界500强和行业龙头参加企业展，数量超过上届，回头率近90%

　　全球四大粮商、三大种业企业、十大医疗器械企业、十大药品企业悉数到齐

(责编：鲁婧、李楠桦)
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