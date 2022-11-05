黄 鑫

原标题：产业转型升级加快

今年三季度，我国工业经济明显恢复向好，全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，较二季度回升4.1个百分点，呈加快恢复态势，是三季度整体经济快速发展的主要动力。从细分数据看，高技术制造业增势良好，表明新动能引领作用凸显，高质量发展持续推进，产业转型升级加快。

多位专家表示，第四季度，随着稳增长政策效果持续释放，重点地区工业加快恢复，工业经济恢复向好的基础将继续巩固增强，产业转型也将继续深入推进。

企业利润结构不断改善

近日，山东潍坊潍柴工业园内一片忙碌，潍柴动力二号工厂正在赶制WP13H、WP14T、WP15T等高热效率技术平台产品订单。今年以来，潍柴灵活调整市场策略，全力导入更具竞争力的高端新品，三季度在诸多细分领域均实现了稳增长。

前三季度，全国规上工业企业营业收入同比增长8.2%，延续较快增长态势。9月当月，工业经济加快恢复，企业效益逐步好转，工业企业利润降幅较上月收窄6个百分点。

“工业企业利润降幅已连续3个月收窄，总体呈逐步改善态势。”赛迪研究院工业经济研究所所长关兵认为，主要有三点原因：一是工业生产逐渐修复，9月规上工业增加值增长6.3%，较8月回升2.1个百分点；二是上游原材料价格持续回落，缓解了中下游企业成本压力；三是稳增长政策效果持续释放，光伏电池、机器人等产量快速增长，新能源汽车产销维持高位，带动了相关企业利润持续向好。

其中，装备制造业利润由降转增，表明工业企业利润行业结构不断改善。前三季度，装备制造业利润同比增长0.6%，今年以来首次由降转增，拉动规模以上工业企业利润增速较前8个月回升0.8个百分点。“中下游装备制造业效益快速恢复，主要是由于光伏设备、储能设备、船舶等行业需求上升，带动收入增长。同时，由于上游原材料、煤炭等部分大宗商品价格涨幅回落，促使成本有所下降。”赛智产业研究院院长赵刚说。

工业企业利润结构改善还表现为中小企业利润增长加快。前三季度在规模以上工业企业中，私营企业、外商及港澳台商投资企业利润降幅较前8月分别收窄0.2个和2.7个百分点，中小企业利润则同比增长1.5%，增速加快0.6个百分点。

新动能加快培育

没开灯的厂房里，传送带在空中不停运送着零部件，一部部手机接连下线，几乎看不到工人来往。“这座工厂一年可以生产上百万台高端智能手机。”小米智能工厂厂长周毅介绍，得益于产线智能化、自动化程度不断提高，小米北京亦庄智能工厂今年生产的订单量较往年同期有所上升。

“三季度，工业经济恢复向好的一大亮点是工业结构升级持续推进。高技术制造业等产业增速高于工业平均水平，新能源、新材料等产品保持高速增长。”中国宏观经济研究院产业所工业室主任、研究员付保宗说。

关兵分析，从增加值增速看，前三季度我国高技术制造业增加值同比增长8.5%，领先于工业增加值增速4.6个百分点，是工业经济触底反弹的重要引擎。从投资看，前三季度我国高技术制造业投资同比增长23.4%，成为稳定工业投资、培育壮大经济新动能的重要基石。

电子、汽车等装备制造业以及现代服务业增长较快。前三季度，装备制造业增加值同比增长6.3%，快于规模以上工业2.4个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长8.8%。

新能源新材料等产品产量保持高速增长。前三季度，我国新能源汽车产量达483.6万辆，同比增长112.5%；太阳能电池产量同比增长33.7%。三季度充电桩、风力发电机组、光伏电池等新能源产品产量同比分别增长81.5%、47.1%、30.8%。

重点区域行业加快恢复

重点地区和重点行业工业生产加快恢复，是三季度工业经济恢复向好的另一大亮点。

“从重点行业看，前三季度，汽车制造业、电气机械和器材制造业、煤炭开采和洗选业、电子信息制造业等行业增长加快，是工业经济回稳向好的重要支撑。”关兵说。

从重点地区看，三季度有23个省份规模以上工业增加值增速较二季度有所回升或降幅收窄，回升面达到74.2%；特别是前期受疫情影响较大的长三角地区大幅回升，规模以上工业增加值增速由二季度下降3.2%转为增长8.2%。

多重因素推动三季度工业经济加快恢复向好。付保宗认为，这一方面源于各项稳增长政策和接续政策措施落地显效，较为有效对冲非预期性负面冲击；另一方面，也反映各类企业主体强劲的内在发展动能，体现我国较为完善的产业体系存在较强韧性和自我修复能力。

“保供稳价效果显著。前三季度全国PPI上涨5.9%，涨幅比上半年回落1.8个百分点，其中生产资料价格涨幅回落较多，在一定程度上缓解了中下游企业的成本压力。”关兵说。

专家认为，四季度我国工业经济将延续恢复性增长态势。8月以来，党中央国务院针对工业稳增长中的薄弱环节，密集出台了一系列稳投资、消费和外贸等增长政策，有望在第四季度持续显效，为工业稳步回升提供政策保障。同时，我国超大规模市场潜力将不断释放，需求结构将优化升级，由此积极带动工业经济扩容增效。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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