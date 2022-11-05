原标题：携手迈向更加广阔的星辰大海

【来自国新办新闻发布会的报道】

“从夜观‘北斗’到建用‘北斗’，从仰望星空到经纬时空，新时代的中国北斗助力构建人类命运共同体。”11月4日，国务院新闻办公室发布了《新时代的中国北斗》白皮书，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在发布会上介绍，目前北斗三号在轨30颗卫星运行状态良好，全球定位精度优于5米，在亚太地区性能更好，独具特色的国际搜救、全球短报文通信、区域短报文通信、星基增强、地基增强、精密单点定位等六大特色服务在全球一半以上的国家和地区得到应用，携手全球迈向了更加广阔的星辰大海。

北斗全球系统已是世界一流的卫星导航系统

“现在的北斗三号系统，也就是北斗全球系统已经是世界一流的卫星导航系统。从星座构型、技术体制和服务功能等方面都进行了创新设计，技术体制、信号设计以及技术程度都是世界一流，功能也很强大。”冉承其介绍，“本版白皮书还首次规划了2035年前北斗发展蓝图。中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的新一代北斗系统，建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系，为实现中国式现代化奠定更加坚实的时空设施基础。”

冉承其表示，北斗三号开通以来，系统运行连续稳定可靠，服务性能世界一流，中国北斗还进入规模应用发展的“快车道”，应用产业实现可持续发展，将产业发展纳入了国家“十四五”规划。

“北斗深度融入基础设施、赋能各行各业、走进千家万户，产生了显著的经济社会效益：2021年，中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到约4700亿元人民币，年均复合增长率超过20%。”冉承其介绍，北斗产业链供应链安全稳健，基础持续夯实。形成芯片、模块、天线、板卡等完整型谱，软件、算法等完全自主研制，构建国家检测认证体系。国产芯片出货量超亿级规模，国外同类芯片支持北斗系统，形成良性发展态势。截至2022年6月，北斗终端数量在交通运输营运车辆应用超过800万台，农林牧渔业达到130余万台，公安达到180余万台。通信授时、气象监测、应急减灾、城市管理等领域正在加速推进北斗规模化应用。

“北斗正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品标准配置。”冉承其介绍，2022年上半年，中国境内申请入网的智能手机中，128款手机支持北斗定位，出货量超1.3亿部，占上半年总出货量的98%以上。手机地图导航中，北斗定位服务日均使用量已突破1000亿次。

为15亿用户提供北斗高精度服务

“北斗系统对外承诺的服务指标是10米定位精度，做到今天已经实现了5米甚至更优，在局部地区可以达到2~3米的定位精度，我们的授时精度对外服务的承诺是20纳秒，现在可以提供10纳秒授时精度，带来更多样化的应用和服务。”冉承其说，现在我国已经建成了全国北斗地基增强系统一张网，具备向行业和大众用户提供实时米级、分米级、厘米级或者事后毫米级的高精度定位服务能力，已经从传统的测量测绘向精准农业、变形监测、自动驾驶、电力巡检、智慧港口、共享单车等多个领域拓展应用。

冉承其介绍，目前北斗系统这张网已经为230多个国家和地区超过15亿用户提供了北斗加速定位和北斗高精度服务，总服务次数已达到了2万亿次，日服务次数接近30亿次，目前国内已经为2000多万部手机提供了高精度定位服务。

“北斗还把高精度服务和汽车导航结合，选了国内8个城市进行试点：有深圳、广州、东莞、成都、重庆、杭州、苏州和天津。下一步，将在试点基础上进一步拓展，向全国提供更高精度的服务。”冉承其介绍。

北斗已在全球一半以上的国家和地区得到应用

“中国的北斗系统是一个负责任的系统，引领了全球卫星导航系统发展。中国始终坚持开放融合理念，在联合国框架下，推动实现多系统兼容共用，真正实现北斗好用，全球多个卫星导航系统共用，共同为全球用户提供更加优质多样、安全可靠的服务。”冉承其介绍，北斗系统从建设之初就把建设、应用和国际合作这“三驾马车”并驾齐驱。

“我们现在跟美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧洲的伽利略系统都有专门合作渠道。现在和GPS系统、格洛纳斯系统都签署了兼容与互操作联合声明，和伽利略系统进行了频率协调。”冉承其说。

冉承其介绍，北斗还面向“一带一路”国家开展应用合作，比如参与和成功举办了三届中阿北斗论坛和两届中国-中亚北斗合作论坛，以及首届中非北斗合作论坛。

“我们还积极参与到多边组织里面，包括国际组织、标准组织。推动北斗加入民航、海事、移动通信、国际搜救等。国际民航组织对卫星导航要求标准一共是189项，中国北斗系统已经全面通过。比如，我们已经在2014年加入了国际海事组织，此外还有国际搜救组织，正是因为有北斗的短报文和搜救的特殊贡献，北斗应用得到了大家的普遍认可。”冉承其介绍。

“北斗产品、技术已经在全世界一半以上的国家和地区得到应用，未来还要继续推动北斗应用，让世界更好地了解北斗，应用北斗。”冉承其介绍。

（记者 袁于飞）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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