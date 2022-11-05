微视频｜春风暖世界
2022年11月05日09:19 | 来源：新华社
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第五届中国国际进口博览会于11月5日至10日在上海举行。
自首届以来，进博会始终高举开放旗帜，深化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，推动中国与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相联。
年年如约的进博之诺，是新时代中国不断扩大开放的生动缩影，“越办越好”的进博会，更是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。
总策划：周宗敏
策划：李忠发
出品：孙志平 姜微
制片：米立公 肖春飞
主编：杨咏 杨金志
统筹：杨云燕 姚玉洁
编导：徐宁
记者：潘旭 肖正强 陈杰 丁汀 张梦洁 狄春 孙青 许晓青 周蕊 有之炘 龚雯 周琳
配音：王帅龙
新华社音视频部制作
新华通讯社出品
(责编：宋心蕊、白宇)
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