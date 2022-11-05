原标题：工银理财董事长王海璐：建设理财公司要做到“六个坚持”

“2022金融街·资管峰会”日前在京成功举办。工银理财党委书记、董事长王海璐在峰会成果发布会上以《不忘初心 根植实体》为主题发表讲话。王海璐表示，银行理财高质量服务实体经济是一项系统性工程，是一个顶层设计与实践检验相互验证、不断提升质效的过程。投身其中，应当全面践行金融工作的政治性和人民性，做到“六个坚持”。

一是坚持人民至上，进一步做好客户陪伴和服务。对于理财公司来说，坚守金融工作的人民性，最本质的是树立以人民为中心的价值取向，突出理财业务的普惠特性，围绕增进民生福祉，统筹兼顾规模稳定、业绩稳健、结构优化、突破创新四重目标，切实为客户管好钱、理好财。在产品端，我们要高度关注居民投资、储蓄等行为变化，开发更多精准满足客户需求的好产品，强化产品突破创新，不断丰富产品策略和产品形态，在服务实体经济的同时让客户分享发展红利。在客户端，我们要向不同客群提供全生命周期的“陪伴式”服务，切实提升客户投资体验。在客户服务中，要着重处理好客户绝对收益风险偏好、净值化转型和市场波动之间的关系。因为资管新规全面实施之后，银行理财产品已经完全净值化了，但客户对于净值波动还是存在不习惯、不适应，甚至阶段性不理解的情况。为此，必须大力开展投资者陪伴工作，帮助客户更好地认识金融资产价值波动的客观性，在净值化时代，逐步树立更加科学的投资理念。工银理财成立以来，始终高度重视投资者陪伴工作，紧跟监管指引和客户关切，形成了“有梯度、有温度、有深度”的投教体系。近期，工银理财将通过公众号正式发布系列投教读物——《理财掌上书》，努力以投资者需求为导向，以深浅得宜的内容为抓手，以灵活有趣的形式为载体，帮助投资者更好地适应理财产品净值的波动，培养多元化的风险偏好。

二是必须坚持自立自信，进一步提升自主投研能力。我们始终认为，投研能力是银行理财作为资管机构最重要的竞争力，更是银行理财服务实体经济高质量发展的前提和基础。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，具体到银行理财的发展上，很重要的一条就是必须要坚持自主投研，把投资的主动权真正掌握在自己手上。从我国资管行业的发展阶段看，银行理财在大类资产配置和固收投资等领域具有传统优势，但在权益投资等领域的经验积累还有较大提升空间。为此，过去三年，工银理财在以周期为主线的大类资产配置和以基本面为导向的行业公司研究上同时发力，在宏观上做好经济形势及大类资产的前瞻性研究，在中观上结合公司整体投资偏好和不同产品投资特点优选赛道，在微观上对细分行业的龙头企业、重点基金逐个开展深度研究，积累起一大批优质标的，自主权益投资能力显著提升。在委外投资方面，我们只在有价值的差异化领域和优秀的伙伴开展合理适度的合作，委外资产占比不到总管理资产的千分之五。我们相信，坚持做长期正确的事，终将成为时间的朋友。接下来，工银理财还将通过公众号正式发布《不忘初心 根植实体——银行理财助力高质量发展系列研究报告》，汇集了工银理财对科技创新、制造业强国、绿色金融发展等领域的部分阶段性研究和实践探索，希望能为推动银行理财行业持续提升服务实体高质量发展能力提供有益的研究支撑和投资参考。

三是必须坚持守正创新，进一步平衡风险收益。对于理财公司来说，坚持守正创新很重要的一点就是要处理好风险与收益的关系。我们要紧紧围绕资管新规为核心的监管框架、全面落实监管要求，严守风控底线大原则，聚焦资管业务本源，建立适应行业发展趋势的全面风控体系，把高质量发展牢牢建立在高质量安全之上。我们要以绝对收益回报作为重要投资目标，持续提升优质底层资产的挖掘能力和投资组合的精细化管理能力，进一步发挥银行理财在信用研究的禀赋优势，在努力获取信用利差回报的同时，防范好信用风险。在防范好风险的基础上，银行理财还应该持续提升价值创造能力，特别是在当前低利率、“资产荒”的市场环境下，要努力为客户挖掘更多的优质资产，积极稳妥地加大对权益资产的配置比例。拉长周期看，过去15年以来，A股的年均复合回报达12.7%，今后随着资本市场改革的持续深化和上市公司质量的持续提升，我国资本市场的长期健康发展将具有更加坚实的基础。作为市场主体，我们坚信，与中国最优质的企业共同成长，一定能为客户带来优质的投资回报。

四是必须坚持问题导向，进一步找准定位精准发力。银行理财公司服务实体经济、助力高质量发展应当找准满足实体经济需求的衔接点与新路径精准发力，充分发挥理财资金直投直拓的特色优势，加速形成“以实体经济需求促进银行理财产品创新，以银行理财产品创新助力实体经济发展”的良性互动格局，为突破经济高质量发展中的难点、堵点和卡脖子问题贡献理财力量。我们要围绕服务产业升级，支持制造业高质量发展，聚焦龙头企业、专精特新企业、隐形冠军企业，加大投融资支持力度。要围绕推动科技创新，强化对“三新一高”等领域的融资方式和增加金融服务供给，助力“融资难，融资贵”问题有效纾解。为此，前不久工银理财专门创新发布了一支“专精特新”主题理财产品，在底层资产选择上以符合专精特新概念、国家大力扶持的高成长、高景气的重点行业、重点企业、重点品种为主要投资方向，主动融入国家新一轮基础设施重大投资项目、新一代信息技术产业、能源产业和国民消费升级工程。

同时，我们还要围绕推动绿色发展，优化金融服务“双碳”质效，挖掘绿色产业投资机会，以实际行动助推我国经济绿色低碳转型。要围绕促进供应链产业链循环畅通，加强对港口、航空、公路、铁路及物流等行业的资金支持，稳健做好能源供应、民营企业、外贸外资企业等领域金融服务，保障合理融资需求。此外，要围绕支持区域协调发展，进一步加强对城市群、都市圈建设的综合理财服务支持力度，助力新型城镇化发展战略有效推进，促进区域协调发展。

五是坚持系统观念，进一步协同母行整体战略。资管行业的发展经验表明，银行丰富的客户资源、完整的账户体系、多业务平台及强大的品牌影响力，是商业银行在全球资管市场占据优势地位的重要因素。同时，资管业务发展也很好地反哺银行传统业务，进一步夯实和扩大了商业银行的客户基础，提升了集团整体的综合化服务能力。为此，银行理财公司应当进一步平衡好自身业务发展与母行发展战略协同之间的关系，保持和延续理财业务所依托的母行优势，激发内生动力，将理财公司打造成为连接左右、沟通上下的综合服务平台，发挥“1+1>2”的协同效应，系统性提升集团整体的业务能力，为客户提供综合化的金融服务，为实体经济提供全方位的金融支持。

六是必须坚持胸怀天下，进一步融入高质量开放。我国金融行业对外开放的持续深化，对理财公司提出了新的更高要求。理财公司要主动融入高质量开放的大趋势，在投资品种、配置范围等方面实现全球化的同时在投资理念、研究方法、业务模式、公司治理等方面也要对标国际领先同业，全面提升行业国际竞争力。对于工银理财来说，我们始终坚持推动自身资源禀赋与响应对外开放有效衔接，稳步推进合资理财公司发展，充分吸收借鉴国际一流资管机构在量化、另类和跨境投资等方面的先进经验，持续拓展能力圈与生态圈。

(责编：崔元苑、李源)

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