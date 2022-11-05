人民网记者 乔雪峰

1988年，我国第一条高速公路沪嘉高速建成通车，结束了中国大陆没有高速公路的历史。2012年年底，我国高速公路通车总里程达到9.6万公里，首次超越美国跃居世界第一。

2021年底，我国高速公路通车总里程达到16.91万公里，规模稳居世界第一。

2022年前9月，我国共建成通车高速公路和普通国省道项目337个，总里程9756公里，项目总投资5574亿元。

30多年来，我国高速公路从无到有，取得了巨大成就，基本形成了顺畅通达的高速公路网络骨架，建成了全球最大的高速公路网。

高速公路的快速发展，不仅加强了地区之间的交通对接高效畅通、缩短了省际之间的通行时间，还为经济健康运行和社会全面发展提供了重要支撑。

高速公路建设实现跨越式发展

举世瞩目的港珠澳大桥于2018年10月开通运营，成为集桥、岛、隧为一体的超级跨海工程。穿越沙漠戈壁无人区的京新高速公路全线贯通，成为继连霍高速后又一条进出疆大通道。长度超过22公里的乌鲁木齐至尉犁高速天山胜利隧道开工建设，不断刷新高速公路隧道世界纪录。

“要想富，先修路。”30多年来，顺应人民群众的殷切期盼，一代代交通人逢山开路、遇水架桥、接续奋斗，高速公路建设实现了跨越式发展。到2012年年底，我国高速公路通车总里程达9.6万公里。

随着经济社会快速发展，部分高速公路车流量快速增长，通道能力紧张问题随之出现。2013年，《国家公路网规划（2013年—2030年）》将国家高速公路网由“7918”调整为“71118”和6条地区环线，总规模增至13.6万公里。

2017年12月，交通运输部与国家发展改革委联合印发《关于进一步贯彻落实“三大战略”发挥高速公路支撑引领作用的实施意见》，明确重点推进“四通四连”高速公路建设。交通运输行业加快贯通支撑“三大战略”的国家高速公路主通道，聚力打通地方高速公路省际通道、畅通主要城市群内城际通道、疏通主要节点城市进出通道。

2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，部署加快建设交通强国，为高速公路建设注入了更为强劲的动力。

2021年2月出台的《国家综合立体交通网规划纲要》，规划国家高速公路网16万公里左右，明确提出到2035年基本实现全国县级行政中心30分钟上高速公路。

在一系列规划的科学指引下，我国高速公路通车总里程快速增长，网络布局更加合理，路网规模、通达深度不断提升。广东省高速公路通车里程突破1.1万公里，连续8年位居全国第一；江苏省高速公路通车里程突破5000公里，全面实现“县城通”。高速公路日益改变人们的时空观念和生活方式的同时，也在更大的空间上实现了资源有效配置。

交通运输部公路局副局长王太表示，截至目前，以国家高速公路为主体的高速公路网络已经覆盖了98.8%的城区人口20万以上城市及地级行政中心，连接了全国约88%的县级行政区和约95%的人口；普通国道基本覆盖县级及以上行政区和常年开通的边境口岸，有效连接了重要乡镇、产业园区、交通枢纽以及旅游景区等。

高速公路为我国经济崛起提供强劲支撑

大道如砥，行者无疆。放眼今日的中华大地，不管是崇山峻岭、悬崖绝壁，还是戈壁沙漠、雪域高原，全部都被纳入到一张功能完善、能力充分、衔接顺畅、运行可靠的高速公路网络中。

南来北往、川流不息的滚滚车流，与鸣笛起航的轮船、呼啸奔驰的列车、凌云直上的航班相互映衬，共同勾画出一张现代化综合立体交通网。

在京津冀三地，弯弯绕绕的跨省小路，正被一条条通衢大道所替代。北京市域内国家高速公路网实现了“断头路”全部清零，高速公路总里程从2014年的982公里增至2021年的1176.5公里，增幅达到19.8％，以北京为核心的京津冀“单中心、放射状”路网结构得到有效优化。

三地互联互通，对于区域经济增长的带动作用开始显现。8年间，京津冀GDP总量增加了44.9％，北京市第三产业占比从78％提升到82％。基础设施建设也极大支撑了北京非首都功能的疏解，城市副中心配套设施逐步完善，超1.6万家企业入驻通州运河商务区。

在长三角经济圈，全程约2700多公里的沪昆高速公路延伸出“G60科创走廊”，沪苏浙皖9座城市因路结缘，在沿线发展出一个万亿GDP城市经济带。

在成渝地区双城经济圈，已建成及在建的省际高速公路通道达20条，川渝两地新增落户世界500强企业数十家，内陆腹地正加快向开放前沿转变。

2021年，长达2768公里的京新高速公路全线通车，犹如一条 “巨龙”连接起北京、新疆，将两地的高速公路车程缩短了1300多公里，西北边陲实现了“角落变枢纽”的华丽转身。

一条条加快贯通的高速公路，为我国各大经济圈及城市群的经济崛起提供了强劲支撑，有力托举起国富民强、定国安邦的希望。

高速公路服务质量不断提高

2020年1月1日，全国29个联网省份的487个高速公路省界收费站全部取消，高速公路实现“一张网”运行、“一盘棋”管理，车辆跨省行驶时可以“一脚油门踩到底”，通行效率极大提升。

党的十八大以来，我国高速公路服务质量不断提高，成为交通运输行业的“亮丽窗口”和公众出行的“温馨驿站”。交通运输部门深化收费公路制度改革，完善系统运营和服务保障体系，持续推广差异化收费，优化落实鲜活农产品运输“绿色通道”等政策，人民群众对高速公路发展的获得感、幸福感持续增强。

“请减速慢行，注意行车安全。”行驶在延崇高速公路河北段金家庄特长隧道崇礼方向，即可注意到隧道顶部一个一米多长的红色机器人不时提醒。这是河北省首个高速公路隧道智能巡检机器人，具有高清视频监控系统和声光语音预警系统，车路协同示范路段用“智慧的路”赋予司乘人员全新体验。

“不用下车、不要手机，这种无感支付真是太方便了。”福建省甬莞高速公路林厝服务区内的“智慧加油站”支持ETC用户“无感支付”，不下车、不扫码、不刷卡的便捷体验让黄先生收获惊喜。

“以前我们停车后只在驾驶室休息，现在有了‘暖心之家’，不光环境好，还能洗澡洗衣服。”在四川省宜宾市传化物流园区，货车司机温师傅刚停好车就来到“暖心之家”休息，这里成为他和同行们驻足小憩的“港湾”。

贵州平罗高速公路“天空之桥”观光服务区打造了平塘继“天眼、天坑、天书”之后的第4项“天桥”奇观；重庆冷水服务区利用周边旅游资源建成了“中国高速公路第一自驾营地”；四川天全服务区是国内唯一的熊猫主题文化服务区，广受游客喜爱……高速公路服务区朝着更加综合、开放、智能的方向发展，“货场”变为“人气场”，“停车场”成为地方文化推荐平台，甚至是旅游目的地。

从人工取卡缴费到ETC车道全覆盖，再到取消省界收费站后跨省出行更顺畅。一系列涉及交通运输领域民生实事落地实施，让“说走就走”成为现实，“走得舒心”变得触手可及。

(责编：鲁婧、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经