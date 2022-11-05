原标题：猎聘开启“德国名企小猎直播间” 优质岗位在线招聘覆盖全国

德国作为世界工业强国，是中国重要的经贸合作伙伴。相关数据显示，目前约有5000家德国公司活跃在中国市场。为进一步促进在华德企高质发展、人才高效就业，11月4日，猎聘全面启动“德国名企直通车”线上招聘专场以及“德国名企小猎直播间”直播招聘活动，为在华德企及国内人才搭建高效沟通桥梁，更好实现招聘双方的精准高效匹配。

中国是德企最重要的全球市场之一。根据相关数据，2021年，近60%的在华德企表明业务有所改善，71%的公司准备增加在华投资，更有49%的德企认为：中国将在2060年实现碳中和的目标对于德企来说蕴藏着巨大的商机。

想要实现高质量发展，就离不开高素质的优质人才支撑。作为国内专业的人才职业发展平台，猎聘于11月4日上线的德国名企线上招聘专场中，有77家德国知名企业参与，其中不乏工业制造、医疗器械、化学制药、人工智能、零售等各行业领域的头部企业，包括北京奔驰、华晨宝马、博世中国、采埃孚中国、IFE-维奥、卡尔迈耶、一汽-大众、SUSPA、西门子工业软件、拜耳、麦德龙等，不同领域名企的优质岗位亮相该招聘活动专区。

职位类型来看，本次猎聘德国名企招聘专场中，释放出的职位多以专业、技术性的岗位为主。其中既包括制造领域的工程师类职位，如安全工程师、设计工程师、质量工程师、架构师等；还包括医疗器械、零售领域的采购、销售类职位，如销售经理、高级采购、渠道代表等；同时不乏面向基层的一线职能岗位，如高技能技工等，以满足不同求职者多元化的就业需求。

薪资待遇来看，本次招聘专场薪资待遇情况也相对理想，年薪大多集中在15万元-20万元之间，有的甚至能高达50万元以上。相关数据显示，在华德企预计2023年的工资增长率为4.88%。这表明在华德企将持续放松加薪政策，对于国内人才求职来说是一大利好。

此外，本次活动除开展线上招聘专场外，为了帮助在华德企更好地展示企业风采，高效触达求职者，同时帮助求职者更直观地了解本次岗位情况，猎聘还推出了“德国名企小猎直播间”，对北京奔驰、博世华域转向、博世中国、博西中国、采埃孚中国、大陆集团、大众安徽、富兴机电、海斯坦普、IFE-威奥、卡尔迈耶、上汽大众、Stabilus、SUSPA、西门子工业软件、西门子能源在内的16家在华德企情况及职位进行详细解读，帮助企业和人才高效沟通。

猎聘作为国内高效的专业人才招聘平台，此次上线德国名企招聘直通专场，为在华德企开启了快速招聘通道，帮助企业提高招聘效率，快速招到符合企业发展要求的高素质人才。同时对于有意向的求职者来说，在本次招聘专场找到心仪岗位可直接投递简历，并通过直播活动了解更多企业信息，求职快人一步。

据了解，此次德国名企直通车招聘专场将从11月4日持续至11月20日，有相关求职意愿的求职者可及时关注。

国内人才结构不断优化，为德企在华发展提供了优质的人才土壤。猎聘作为具备高度社会责任感的专业人才发展平台，始终关注不同用户的需求。未来，猎聘将持续发挥平台优势，不断推出针对不同行业、不同群体的专场招聘活动，助力企业与人才高效匹配，实现共赢。

(责编：崔元苑、李源)

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