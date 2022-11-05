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科思创：深化合作再赴进博之约 携手共创零碳未来

2022年11月05日10:32 | 来源：人民网
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“世界正面临越来越多的巨大挑战。迎接挑战，引领绿色、智能和安全的未来是我们的责任。许多想法、概念和技术都已存在，现在需要的是将其付诸实践的决心。”近日，材料制造商科思创首席执行官施乐文在谈及再度参加进博会时表示，“科思创希望通过在进博会展示更为创新和可持续的材料解决方案，提升人们对循环经济和气候中性的认知。同时，我们期望深化与中国及全球各地合作伙伴的关系。”

科思创亮相中国国际进口博览会。（受访者供图）

据介绍，科思创以“携手共创零碳未来”为主题，亮相于11月5日开幕的中国国际进口博览会，展示丰富的产品和解决方案组合，支持各行业可持续和低碳发展。同时，科思创将通过进博会深化与合作伙伴的关系。 这也是科思创继2021年首次亮相后再度参展。

科思创在进博会展示了众多质量平衡解决方案。科思创中国区总裁雷焕丽表示：“我们相信质量平衡解决方案以及其他低碳材料对于支持各行业和社会实现可持续发展和零碳未来至关重要。 为了扩大其影响力，我们需要联合更多合作伙伴共同努力，这也正是我们参加进博会的原因。”

科思创将通过未来出行、清洁能源、绿色建筑及低碳生活四大展区展示其先进材料、解决方案、技术以及合作成果，同时设立品牌与文化专区增进与参观者的互动交流。雷焕丽表示：“我们期待通过积极倡议以及深化与本土客户、合作伙伴和其他主要利益相关方的合作，进一步推进公司在中国的可持续发展进程。”

(责编：崔元苑、李源)
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