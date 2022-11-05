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我国推力最大的80吨级液氧甲烷发动机首台整机热试车圆满成功

2022年11月05日21:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月5日电（记者宋晨、胡喆）记者从中国航天科技集团有限公司获悉，11月5日，由航天科技集团六院自主研制的我国推力最大的80吨级液氧甲烷发动机首台整机热试车取得圆满成功，将为我国商业航天运载火箭提供主动力，同时为可重复使用运载器发展奠定技术基础。

　　据介绍，该型发动机瞄准商业航天日益增长的动力需求，采用重复使用的设计理念和设计方法，具有低成本、高可靠、使用维护方便、性能优异、无毒无污染等特点。其地面推力80吨，真空推力90吨，具备3至4次点火起动能力，可作为天地往返运输系统、可重复使用运载器及低成本一次性运载火箭的动力装置，具有广泛应用前景。

　　80吨级液氧甲烷发动机在继承60吨级液氧甲烷发动机成功经验的基础上，通过对总体方案的研制迭代和优化改进，使之具备更优的性能和更高的可靠性。不但可实现大范围推力调节能力，自主状态监控与故障诊断能力，还可不下箭快速测发，48小时即可再次参加飞行。发动机采用全电控，具备“智慧大脑”，即健康监测和故障诊断系统，能够满足总体任务重构等需求，多项技术指标均居国内同等规模液氧甲烷发动机前列。

(责编：牛镛、袁勃)
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