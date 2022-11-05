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中星19号卫星入轨 将主要提供通信和互联网接入等服务

2022年11月05日22:13 | 来源：新华网
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原标题：中星19号卫星入轨 将主要提供通信和互联网接入等服务

　　新华社北京11月5日电（记者胡喆、宋晨）11月5日晚间，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，随后将中星19号卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

　　中星19号卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制，是一颗高通量通信卫星，具有传输速率快、覆盖范围广等特点。该星采用我国自主研发的东方红四号增强型卫星平台，主要提供通信和互联网接入等服务。中星19号卫星涵盖了C、Ku和Ka等多频段通信载荷，可以更好服务于远洋运输通信、航线互联网等业务。

　　“高通量卫星，它的优势是带宽非常宽，传输速率非常快。”中星19号卫星主任设计师赵光讲述了卫星的优势，“相当于我们在家上网，网络由2G、3G到了5G，带宽越宽，下载视频或者是进行视频通话，就会更加顺畅，体验就会更好。”

　　除了传输速率的优势，中星19号卫星还有更广的通信服务范围，可覆盖跨太平洋航线、东太平洋海域及北美西海岸，为用户提供语音、数据等通信服务。“我国首颗高通量卫星中星16号主要是覆盖我国大部分地区，现在的中星19号卫星覆盖的主要是到北美的航线，能够将我国的高通量业务覆盖到更广的范围。”赵光介绍说。

　　更广的覆盖范围可以带来更好的通信服务。“比如说，在一个航线上，你在通信卫星的覆盖区范围内，可以上网。如果飞机不在通信卫星的覆盖区，可能你的手机就上不了网了，等到下一个卫星能够覆盖的时候，才能继续上网。”赵光说，“我们努力把高通量卫星的覆盖区范围进行再扩大，让全程全航线都能够享有这种互联网的服务。”

　　据悉，中国航天科技集团有限公司所属中国卫通负责采购并在轨运行管理中星19号卫星。

　　执行此次发射任务的长征三号乙运载火箭是长征三号甲系列运载火箭家族中的一员，是由航天科技集团一院抓总研制的三级液体运载火箭，主要用于发射地球同步转移轨道卫星，亦可进行一箭多星发射或其他轨道卫星的发射。在本次任务中，研制团队依托远程辅助测试系统，首次在北京组织完成了气象数据获取等发射前的重要工作，不断增强任务适应性。

(责编：袁勃、牛镛)
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