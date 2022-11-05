新华社上海11月5日电（记者刘开雄、姚玉洁）第五届虹桥国际经济论坛“金融支持产业链供应链稳定”分论坛5日在上海举行。与会嘉宾认为，金融支持产业链供应链稳定大有可为。

中国人民银行副行长宣昌能表示，人民银行持续推进完善供应链金融发展，强化对重点领域薄弱环节和受疫情影响行业的支持，常态化开展多层次融资对接，提升企业应对汇率风险的能力，加强对跨境产业链供应链的支持保障。下一步，人民银行将继续加大金融支持力度，坚持稳健的货币政策，为产业链供应链稳定营造适宜的货币环境；继续规范发展供应链金融服务，提升对重点领域的全产业链金融服务水平；持续完善人民币跨境使用相关举措，夯实人民币在实体经济领域的使用基础。

商务部部长助理李飞说，近年来，商务部与金融主管部门不断加强协作联动，创新推出一系列金融支持举措，支持产业链供应链上下游、国内外协同发展，取得积极成效。商务部将不断深化与相关部门和金融机构的合作，聚焦当前影响产业链供应链稳定畅通的突出难题，聚焦链条企业实际困难和迫切诉求，聚焦产业链供应链智能化绿色化升级发展趋势，不断完善政策环境，优化丰富金融供给，让产业链供应链进一步活起来、转起来，更好服务构建新发展格局。

新华社副总编辑周宗敏说，产业链供应链的稳定安全，是实体经济稳定运行的关键。这既离不开金融的支撑，又反过来有利于金融安全。当前，全球产业链供应链正处于数字化转型的关键时期，创新产业链供应链金融服务模式大有可为，做好金融领域新闻报道和经济信息服务大有可为。新华社将发挥权威发布和传播优势、信息服务和智库优势、伙伴网络和合作传播优势，营造良好舆论环境，服务金融和产业发展，促进世界经济合作共赢。

上海合作组织秘书长张明说，为确保安全稳定的产业链和供应链，上合组织将根据有关合作文件，通过发展国际运输走廊、扩大本币结算，为跨境电子商务创造发展条件，通过支持中小微企业发展、加强粮食供应链协作等举措，进一步推动相关合作。未来，上合组织成员国还可能探讨建立有关数据库，制定中长期合作方案，以加强信息交流和行动计划协调，提升成员国抵御外部风险的能力。

中国银行副行长王志恒说，中国依托巨大的市场空间，完善的产业链配套能力，不断提升的科技创新能力，以及日益优化的营商环境，在全球产业链供应链中发挥着越来越重要的作用。中国银行将继续利用多样化的金融工具，支持中国优质服务走出去，国际先进技术引进来，进一步推动中国与世界相通、创新相促、产业相融，共同助力稳定畅通产业链和供应链。

本次论坛由商务部、中国人民银行、上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）、中国银行、中国经济信息社承办。

(责编：袁勃、牛镛)

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