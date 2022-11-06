本报北京11月5日电 （记者罗珊珊）记者近日从商务部获悉：今年1至9月，我国服务进出口总额44722.7亿元，同比增长18.2%，服务贸易继续保持增长。其中，服务出口21480.2亿元，同比增长20.5%；进口23242.6亿元，同比增长16.1%。

知识密集型服务贸易稳定增长。1至9月，我国知识密集型服务进出口18648.7亿元，同比增长10.2%。其中，知识密集型服务出口10430.2亿元，同比增长14.9%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，同比分别增长22.5%、17.4%。知识密集型服务进口8218.5亿元，同比增长4.8%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达56.2%。

旅行服务进出口继续恢复。1至9月，我国旅行服务进出口6236.6亿元，同比增长7.4%。剔除旅行服务，1至9月我国服务进出口同比增长20.2%；与2019年同期相比，服务进出口增长52.6%。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 01 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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