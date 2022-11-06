11月4日下午3点，一列“义新欧”中欧班列满载着新能源汽车、电动自行车、日用百货等商品，从浙江义乌出发，驶向千里之外的德国杜伊斯堡。截至目前，“义新欧”中欧班列义乌平台累计开行往返德国方向班列1287列，进出口标箱突破10万个，达到10.38万个。义乌海关监管“义新欧”中欧班列对德国累计进出口165.9亿元，年均增速达64.7%。

“‘义新欧’中欧班列是一趟经贸列车，更是一趟‘希望之车’。”义乌市宏胜报关代理有限公司负责人叶胜表示，中欧班列运输比海运模式缩短了近一半的时间，很多客户都会主动要求用中欧班列运输他们的货物。这几年，公司的业务量都保持百分之三十左右的增长。

2014年11月18日，首趟“义新欧”中欧班列(义乌—马德里)从义乌发车启运，沿途经过德国汉堡、杜伊斯堡等城市，目的地是欧洲最大的小商品集散地西班牙首都马德里，这是世界上运行线路最长、途经国家最多的国际班列。班列的开行，打通了小商品通往德国的陆上通道。凭借世界小商品之都的货源和产业优势，义新欧班列持续保持快速增长态势，越来越多的商品通过“义新欧”中欧班列这条“钢铁驼队”走向世界。

作为“义新欧”中欧班列重要停靠站点，从义乌开往德国的中欧班列开行日趋频繁。对德义新欧开行班列数量不断增多，运输货物也在悄然发生变化。从最初的出口小商品为主，发展到目前出口太阳能光伏板、汽车整车及零配件、智能设备等。

10月11日，中德建交50周年纪念日这一天，义乌海关监管二科副科长杨津锋和同事柳威敏在义乌铁路口岸完成了对一票出口德国的新能源整车的查验。之后该批新能源整车将搭乘“义新欧”中欧班列抵达德国杜伊斯堡，全程仅需14天。

为保障班列顺利运行，义乌海关持续推进24小时通关等便利化措施，与口岸海关签订合作备忘录，推进多票转关单捆绑申报、转关单证无纸化传输等举措，班列100%提前申报，货物通关时间压缩至10分钟。

为进一步发挥班列物流通道作用，义乌海关开辟中欧班列发运“绿色通道”，推行“海铁+中欧班列”“国内铁路货运+中欧班列”等物流模式，省内宁波等地乃至长三角地区的出口、转口货物可以通过铁路转运至义乌，再通过中欧班列运输出境，有效缓解公路运力压力。

“我们将继续推动班列高质量发展，让越来越多的‘中国制造’搭乘‘钢铁驼队’走向世界。”义乌海关监管二科科长周华伟说。

（本报记者 张翼）

(责编：袁勃、牛镛)

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