本报记者 程 龙 罗艾桦 姜晓丹

图①：位于广州南沙蕉门河畔的创享湾建筑群。

图②：在南沙安家的小马智行自动驾驶汽车。

图③：中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区。

以上图片均为刘伟摄

风从海上来，潮涌珠江口。党的二十大报告提出， 推进粤港澳大湾区建设，支持香港、澳门更好融入国家发展大局，为实现中华民族伟大复兴更好发挥作用。

当前，广州市南沙区加快建设粤港澳重大合作平台，大湾区建设向纵深推进，呈现出一派生机勃勃的繁荣景象。

珠江蜿蜒，汇入南海。广州南沙，正处于江海交汇处。

今年6月，国务院印发的《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（以下简称《南沙方案》）提出，加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作，打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用。

9月19日，广东省推进实施《南沙方案》现场会在南沙召开，围绕进一步推动粤港澳大湾区建设，就实施《南沙方案》、促进广州实现老城市新活力和“四个出新出彩”进行研究部署、推动落实，要求广州市及南沙区扛起主体责任、属地责任，举全市之力、全区之力推进实施。

高质量发展：推动科技创新浪潮奔涌向前

走在绿树成荫的南沙街头，不时可以看到一辆头戴“帽子”的汽车驶过——这是小马智行推出的自动驾驶汽车——车顶是它的传感器和雷达，可以探知车辆数百米范围内的物体。

2017年10月，小马智行在南沙安家。短短数年，小马智行已累计超过1300万公里路测里程，成为国内首个获得出租车经营许可的自动驾驶企业。“唯快不破，是小马智行发展的重要法宝。当年南沙拿出魄力来支持自动驾驶这个新事物，对我们是莫大的帮助。”小马智行首席执行官彭军说。

小马智行的快速发展历程，正是南沙推动科技创新发展的生动注脚。近3年，南沙区科技型中小企业入库年均增长106%，并集聚了逾620家人工智能和生物科技企业。2021年，南沙更是有包括小马智行在内的11家企业入选广州“独角兽”创新企业榜单。

南沙科技创新浪潮奔涌向前，也为粤港澳科技联合创新带来了更多新机遇。

南沙滨海公园里海风习习，绿影婆娑。不远处的香港科技大学霍英东研究院里，国家超算广州中心南沙分中心机柜延伸出的百兆网络专线，将国家超算与香港科创力量紧紧连在一起。

香港科技大学张欣教授研究团队开展单车运动员阻力测试等科研攻关项目，助力中国香港单车运动员李慧诗在奥运会上获得一枚宝贵铜牌；香港科技大学化学及生物工程学系邵敏华教授团队研发新型氢燃料电池，在电池耐久性方面创下纪录；香港物理海洋学家甘剑平教授团队开发全国首个互动海洋模拟系统和可视化平台“波浪海洋”……目前，国家超算广州中心南沙分中心已服务港澳及海外200多个科研用户团队，使用的超算总资源数超过2.1亿核时。

“香港科学家不仅可以在港申请国家科研项目并获得资金，还可以共享数据和科研设备。”香港科技大学霍英东研究院院长高民表示，粤港澳三地之间的协同创新已进入“黄金时代”。

当前，粤港澳大湾区正以广深港、广珠澳科技创新走廊为依托，加快建设国际科创中心。南沙处于广深港、广珠澳科技创新“人”字形走廊的交会点，是大湾区综合性国家科学中心主要承载区，南沙科学城、明珠科学园和冷泉、识海、风洞等重大科技基础设施正加快建设。

南沙粤港澳创新合作示范园建设正酣，大湾区科学论坛永久会址已落户南沙，已经正式动工建设；南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）已汇聚16个院士团队，冷泉生态系统研究装置列入国家专项规划，年产30发运载火箭的产业化基地已经封顶，天然气水合物钻采船推进建设……南沙正在迈出创新发展新步伐。

对外开放门户：打造连接全球的贸易大通道

距香港38海里、澳门41海里，方圆100公里范围内汇集了大湾区11座城市以及五大国际机场……南沙正处于粤港澳大湾区的地理几何中心，是连接珠江口两岸城市群和港澳地区的重要枢纽性节点。

“毕加索的名画从欧洲到香港，再从香港直接以保税的方式进入南沙展厅，十分便捷顺畅。”大湾区国际艺术品保税产业中心董事长杨眉扎根南沙创业，看中的正是南沙四通八达的独特优势。她说：“艺术品保税是一项新事物，港澳在国际艺术品展览、交易方面有着成熟的经验和丰富的资源，我们可以通过港澳连接全球。”

南沙港，世界最繁忙的港口之一。从南沙海港大厦顶部俯瞰，潮平岸阔，港区尽收眼底。在基于北斗导航而建的广州港南沙港区四期全自动化码头，一辆辆无人驾驶智能导引车在红色巨型岸桥下穿梭自如。

“这是我国首个由国内科技力量联手打造的全自动化集装箱码头，建有4个10万吨级海轮泊位及配套集装箱驳船泊位。”南沙区政协副主席、区商务局局长谢晓晖介绍，2021年南沙港集装箱吞吐量完成1766万标箱，截至2022年8月，已开辟150条外贸航线，通达全球200多个港口城市。

5月30日，随着一声鸣笛，由广州港南沙港区发出的首趟中欧班列从南沙港南站驶出。满载着空调、液晶显示屏、灯具等“中国制造”商品的集装箱经由新疆阿拉山口出境，发往欧洲内陆。“目前广州港中欧班列路线通达哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、德国、波兰等地，实施‘国际班列+港口+园区+产业’运营新模式，实现海上丝路与陆上丝路的无缝衔接。”广州港集团副总经理宋小明说，去年底南沙港铁路开通，打通了海铁公联运“最后一公里”，大大提高南沙连接全球的能力。

“进口的车厘子从南沙港卸船到运抵广州江南水果批发市场，仅耗时2小时4分钟。”一颗小小车厘子的旅程，展现出南沙建设高水平对外开放门户的实力与信心。“今年1—7月，南沙口岸进口冷链商品数量同比增长81.41%，我们致力于将南沙港打造成为联通海、陆、空、铁的立体物流网络中心。”南沙海关副关长陈曦介绍。

“依托国际枢纽大港、贸易便利化政策制度优势，建设全球优品分拨中心、全球溯源体系等贸易数字化服务品牌，南沙正加速打造粤港澳大湾区‘买全球、卖全球’贸易大通道，强化国际供应链枢纽服务功能。”广州南沙开发区党工委政策研究与创新办公室主任刘家君表示。

优质生活圈：构筑港澳青年创新创业热土

9月1日，南沙区笃学路一号迎来了一个特殊日子。

“3——2——1！”一只栩栩如生的“红鸟”破屏而出，在香港科技大学（广州）开学典礼活动现场翱翔环绕。作为粤港澳大湾区推进建设以来首家具有独立法人资格的内地与香港合作办学机构，香港科技大学（广州）正式开学，迎来首批500名硕博研究生。

“‘红鸟’是港科大追求创新的精神标志，从港科大到港科大（广州），从1.0到2.0，开拓创新、追求卓越的精神已深深印在港科大的DNA里面。”香港科技大学（广州）校长倪明选表示，依托大湾区制造业的成熟积累，学校以南沙与港澳全面合作为契机，助力建设大湾区科技产业创新基地。

赵子昂放弃多所国际高校的录取，成为港科大（广州）2022级“红鸟”硕士班的学生。他说：“学校交叉学科的架构最吸引我，而且港科大（广州）立足大湾区，拥有优越的地理位置，以后的就业创业空间更广阔。”

广州南沙民心港人子弟学校建成开学，港式国际化社区规划建设项目加快推进，首批16名港澳工程人才获颁职称证书……便利港澳居民工作生活的基础设施和政策措施不断完善，南沙逐渐成为港澳青年乐居乐业、创新创业的热土。

南沙蕉门河畔，一片名为创享湾的建筑群里，承载了许多港澳青年创新创业的梦想。

“我们设有交流区、展示区、路演区、综合服务办公区等，为港澳青少年‘乐游、乐学、乐业、乐创、乐居’提供全方位服务。”入驻创享湾的南沙区港澳青年五乐服务中心理事、香港青年陈智诚说。2019年，陈智诚把自己的项目扎根南沙，带领“折叠空间智能家居”“天轨智能充电系统”两个创业项目多次获奖并取得发明专利。

据统计，南沙已建成11个各具特色、各有侧重的港澳青年创新创业基地，累计签约入驻港澳青创项目团队超过300个，越来越多青年人来到这里追梦、圆梦。

湾区有大未来，南沙有大机遇。“《南沙方案》赋予南沙新的重要使命，标注了南沙新的历史方位和奋斗坐标。”广州市委常委、南沙区委书记卢一先说，“我们将全力做好深化与港澳全面合作这篇大文章，加快建设科技创新产业合作基地、青年创业就业合作平台、高水平对外开放门户、规则衔接机制对接高地和高质量城市发展标杆，奋力打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用。”

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 06 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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