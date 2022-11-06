江 琳

广州南沙，蕉门河畔，2021年7月投用的创享湾，迄今已引进青创项目近100个，其中港澳青创项目59个。放眼南沙区，包括创享湾在内的各具特色的港澳青年创新创业基地已有11个，累计签约入驻港澳青创项目团队超过300个。一个个创新创业的“湾区梦”正在生根发芽、开花结果。

大湾区，大未来。曾经“蕉林绿野，农庄寥落”的横琴岛，如今大道纵横；曾经是荒野滩涂的前海，如今满眼繁华。大湾区越来越广阔的舞台为青年发展提供了无限可能。

今年6月，《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》发布，提出到2025年，南沙成为港澳青年安居乐业的新家园；不久，南沙出台支持港澳青年创业就业“新十条”措施，薪金补贴、促进就业奖励、“一卡走南沙”……一系列“真金白银”的举措，着实具有吸引力。

开放程度高、经济活力强，大湾区这片拥有5.6万平方公里土地、约8600万人口的热土，2021年经济总量约12.6万亿元，比2017年增长约2.4万亿元；进入世界500强的企业达25家，比2017年增加8家。自2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发以来，从稳步推进《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》，到印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，国家政策支撑不断强化，大湾区建设呈现出勃勃生机。

“硬联通”持续推进，“软联通”不断加强，大湾区为港澳青年提供了“近水楼台先得月”的筑梦条件。如今，覆盖大湾区11个城市的立体交通网络正越织越密，“一小时生活圈”已经形成；“港人港税、澳人澳税”落地实行；律师、医师等数十种港澳职业资格被广东大湾区城市认可；世界知识产权组织发布的全球创新指数显示，深圳—香港—广州创新集群连续两年居全球第二……这个向国际一流湾区和世界级城市群迈出坚实步伐的大湾区，拥有健全的产业体系、完备的产业链条，正在加速打造成为全球科技创新高地和新兴产业重要策源地，为港澳青年逐梦筑梦拓展更广阔的空间。

从中央出台政策，到地方落细落实，一系列优惠政策措施为港澳青年“量身定制”。2021年9月，人社部等4部门出台意见，从拓宽就业渠道、支持创新创业、提升就业能力、优化就业服务等方面，支持港澳青年在粤港澳大湾区就业创业；今年5月，广东省实施《支持港澳青年在粤港澳大湾区就业创业的实施细则》，涵盖支持港澳青年创业、就业，大湾区职场导师计划等；6月，横琴企业和个人所得税优惠政策正式落地实施；7月，前海深港青年梦工场北区开园，梦工场北区一期项目投入使用后，梦工场系列产业空间由4.7万平方米扩展至13.9万平方米……无论是创新创业，还是实习就业，大湾区为港澳青年圆梦铺平了道路。

如今，越来越多港澳青年在大湾区的沃土上成就梦想。前海深港青年梦工场、横琴澳门青年创业谷、南沙粤港澳（国际）青年创新工场，吸引着大批港澳青年创新创业团队入驻。截至今年5月，前海深港青年梦工场累计备案孵化创业团队591家，其中港澳台及国际团队368家。广东省港澳青年创新创业孵化基地已累计孵化港澳项目2394个，吸纳港澳青年就业3455人。前不久，第三届粤港澳大湾区杰出青年企业家评选活动颁奖典礼举行，102位青年企业家榜上有名。

创新创业，逐梦大湾区。大湾区是广阔的发展舞台，让我们期待更多港澳青年抓住时代机遇，融入国家发展大局，共创大湾区美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 06 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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