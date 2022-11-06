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推动澳门经济 适度多元发展（微言）

张  烁
2022年11月06日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的二十大报告提出，发挥香港、澳门优势和特点，巩固提升香港、澳门在国际金融、贸易、航运航空、创新科技、文化旅游等领域的地位，深化香港、澳门同各国各地区更加开放、更加密切的交往合作。

　　据报道，澳门下半年将举办超过35场会展活动，发挥“旅游+会展”优势，带动零售、餐饮、酒店等周边行业回暖，推广澳门宜游宜商的形象。

　　经济结构相对单一、发展资源有限，曾经困扰着澳门的发展。中央一直高度重视并坚持不懈推动澳门经济适度多元发展，为澳门发展指明了方向：建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台，促进经济适度多元发展，打造以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。

　　如今，澳门“一中心、一平台、一基地”建设扎实推进，经济适度多元发展成效初显。1999至2021年，澳门本地生产总值年均实际增长3.5%，人均本地生产总值由1.5万美元增至4.4万美元。特别是会展、中医药、特色金融、文创等新兴产业方兴未艾，在澳门本地生产总值中占比持续上升。

　　经历新冠肺炎疫情，澳门社会各界对澳门经济结构方面存在问题的认识更加清醒，对中央明确澳门发展路向的认识更加深刻。祖国始终是澳门保持长期繁荣稳定的坚强后盾，融入国家发展大局，是“一国两制”的应有之义，也是澳门探索发展新路向、开拓发展新空间、增添发展新动力的机遇所在。横琴粤澳深度合作区正式挂牌已一年多，建设的初心就是为澳门经济适度多元发展创造条件。抓住合作区建设的重要机遇，就能为澳门经济长远发展注入新的动力，把横琴合作区打造成为促进澳门经济适度多元发展的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间。

　　“小而富”“小而劲”“小而康”“小而美”已成为澳门的魅力名片。相信有中央的坚定支持，在行政长官和特别行政区政府作为当家人、第一责任人的带领下，澳门一定能够更好发挥独特优势，在发展经济、改善民生等方面有新的作为，不断书写具有澳门特色“一国两制”成功实践新篇章。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月06日 06 版）
(责编：王仁宏、杨迪)
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