本报记者 陈 然

日前，暂别市民14个月的香港山顶缆车完成翻新升级工程，重新投入使用。这个日常接载乘客往来于中环商业区和太平山之间的山顶缆车，是全球历史最悠久的缆索铁路之一，承载着几代香港市民的集体回忆，见证着这座城市的绚丽与繁华。

“列车方向：山顶。”随着月台幕门轻轻关上，焕然一新的第六代山顶缆车缓缓驶离中环总站，满载着欢快的人群开启了太平山探索之旅。

眼前，路轨时而平缓、时而陡峻，仿如温和版“过山车”；身旁，树林节节后退，一片茂密中偶尔出现几只灵动的雀鸟；抬头，玻璃天窗宽敞明亮，阳光透过斑驳的树影温柔地洒在脸上；而回首俯瞰，浪漫的维港波光点点，两岸的城市天际线亦逐渐显出模样……不消10分钟，山巅已近在咫尺。

“新缆车车身使用标志性的绿色，体现了文化传承，也是向第三代和第四代缆车致敬。”步出车厢，山顶缆车有限公司总经理曾瑛美难掩兴奋，“此番绿色再现，让我回想起难忘的儿时时光，希望新一代缆车继续为全港的大小朋友们创造美好记忆！”

据介绍，此次翻新升级工程总计耗资7.99亿港元，主要包括更换缆车动力、控制、信号系统，以及缆轨和轨道等。新缆车由多家著名缆索铁道制造商打造，对车厢进行了综合性升级，例如更大的内部空间、优化了的波浪地板和更方便残障人士的设施，同时也保留了经典的木凳设计和怀旧按钮等，以留住港人回忆。

第六代山顶缆车路轨全长1278米，载客量由上一代缆车的120人增至210人。“最特别的是这22个首次开设的下行前向座位，乘客的视野全程对着维港方向，可将九龙半岛和香港岛北岸的景致尽收眼底。”曾瑛美说。

下山途中，缆车经过最为陡峭的梅道站路段，高达25.7度的倾斜度令几个坐在前排的小朋友惊呼出了声。6岁的彤彤一边抓紧爸爸的手，一边好奇地向外张望。在麦当劳道站附近，已退役的第四代绿色缆车和第五代酒红色缆车静静伫立在路轨一侧，以独特方式诉说着山顶缆车的变迁。沿途站点中，白加道站是现存最古老的山顶缆车车站建筑，2021年被香港古物古迹办事处评为一级历史建筑物。

最早的缆车采用木制车厢，以燃煤蒸汽推动，后来逐渐变更为金属车厢，动力系统亦引入现代科技，客容量不断扩增。历尽沧海桑田，山顶缆车更新迭代，如今仍风雨不改地行驶在太平山间，为无数港人和来自世界各地的游客带来令人赞叹的愉快体验。

除了缆车的翻新，此次升级计划亦涵盖中环总站的扩建，“无限之眼”“跃动的心”“经典重现”“穿梭时空”和“太平山的绿色宝藏”等五大互动体验区令大批游客流连忘返，争相“打卡”留念。彤彤和家人亦在沉浸式的幕墙边玩得不亦乐乎，沿路图景从微亮的清晨变化至金色的黄昏，有蝴蝶纷飞、有野猪漫步，太平山的生机盎然尽显无遗。

“最令我惊喜的变化，要数这座‘无限之眼’雕塑。”顺着曾瑛美的目光，一座逾10米高的环状鹅卵形铜制雕塑，静立于中环总站外。

在谈及创作灵感时，艺术家曾感慨万千：“香港如此完美地表现出天与地、海洋及天空之间的紧密联结，希望这座雕塑可以成为大家体验美好山顶之旅的起点。”

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 06 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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