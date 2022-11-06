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全国工商联调查显示：民营企业对营商环境改善的满意度持续增强

2022年11月06日08:40 | 来源：新华社
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　　11月4日，全国工商联在北京发布2022年度万家民营企业评营商环境主要调查结论。今年是全国工商联连续第4年发布营商环境评价结果，连续4年的调查结果显示，民营企业对营商环境改善的满意度持续增强。

　　据介绍，此次共有8.9万余家大中小微民营企业参与调查，评价对象包括全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团。根据调查，2019年至2022年，评价总得分实现不同幅度的逐年环比提升；要素、政务、市场、法治、创新“五大环境”得分均明显上升，其中，法治环境得分连续3年位居“五大环境”之首。

　　主要调查结论显示，法治化营商环境建设稳步推进，企业对公检法司机关的满意度均比较高；政务服务改革成效显著，税费缴纳便利度连续3年成为政务环境评价中满意度最高的事项；公共要素配置持续优化，保供稳价政策获得感较强；市场监管规范化程度不断提升，市场环境改善得到认可；创新支持政策效应日益显现，鼓励创新氛围日趋浓厚，其中，企业对创新平台与服务体系、新兴产业的创新生态、宽容创新失败的氛围等满意度评分均较去年有所上升。

　　调查还显示，民营企业对营商环境的持续优化充满期待，包括对融资支持、科技人才服务、减税降费、优化政务大厅办事流程等有进一步期待，以及期待企业维权统一服务平台更加健全完善、涉企案件办理效率进一步提高等。（记者范思翔）

(责编：王仁宏、杨迪)
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