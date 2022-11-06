记者近日从山东大学了解到，山东大学联合国内多所高校和科研院所，根据我国航天带回的月球样品特点和探月工程探测数据，成功绘制出比例尺为1：250万的月球全月岩石类型分布图。这一研究成果近日发表于知名期刊《科学通报》上。

研究团队以月球样品中的分类方法为基础，融合近年来月球遥感研究获得的信息，建立了一套月球表面岩石分类体系，并归纳总结不同岩石的特征及其出现的环境。同时，通过制定月球岩石分类指标、编图流程和方法、图例，完成月球全月岩石类型分布图。

比例尺为1：250万月球全月岩石类型分布图英文版缩略图。（山东大学供图）

这幅图将月球表面物质划分为月海岩石、非月海岩石与特殊岩石三大类，表达了17种岩石类型。

近年来，中国探月工程获取了大量数据，为编制基于我国自主探测数据的月球图提供了第一手资料。嫦娥五号2020年底成功携带月球样品返回地球，使科学家们可以更详尽地研究月球表面的物质成分和岩石成因。

据科研团队介绍，此次研究联合了中国科学院地球化学研究所、吉林大学、中国地质科学院、中国地质大学（北京）、中国科学院地理科学与资源研究所等多家单位参与。

据了解，本次发布的月球岩石图是当前月球表面物质成分分布及相关知识的综合表达，可以作为月球科学研究、探测任务规划、采样返回目标区域选择的基础资料，也能为未来开展其他岩石质类地行星编图提供参考。比例尺为1：250万月球全月岩石类型分布图分为中英文版，将由地质出版社正式公开发行纸质版和电子版。（记者杨文、萧海川）

(责编：王仁宏、杨迪)

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