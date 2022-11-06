新华社长沙11月5日电 题：算力迭代升级 赋能千行百业——2022世界计算大会观察

新华社记者白田田、谢樱

仿真计算、量子计算、绿色计算，智能芯片、操作系统、交互终端，智能制造、医疗健康、交通出行……11月4日至5日，在湖南长沙举行的2022世界计算大会上，一幅“计算万物”的图景面向公众展开。在算力、算法、算据的驱动下，千行百业的应用场景不断落地，先进计算产业规模快速增长。

计算更快、更绿色

位于岳麓山下的国家超级计算长沙中心机房里，蓝色机柜一字排开。“天河”新一代超级计算机系统正在运行，双精度浮点峰值计算性能达每秒20亿亿次，相当于百万台计算机的计算能力。

据了解，从2010年“天河一号”在世界超级计算机500强榜首留下中国超算的名字开始，我国的算力水平不断跃升。国家超级计算长沙中心副主任彭绍亮在大会上说，“天河”新一代超级计算机系统的综合算力是前一代的150倍，算力“底座”进一步夯实。

中国工程院院士、湘江实验室学术委员会主任卢锡城认为，算力已经成为全球战略竞争的新焦点，社会对算力的需求越来越大、越来越紧迫。近年来，传统科学计算和新型智能计算融合，不断探索高性能计算的新赛道。

2022世界计算大会产品展示区的绿色计算产品。新华社记者白田田 摄

不仅要算得更快，还要更绿色。2022世界计算大会专门开设了“新型计算与绿色算力”主题论坛，同时展示了多款绿色计算产品。与会专家表示，大数据中心往往是耗能大户，在“双碳”背景下，如何节能减排成为重要课题。

记者在产品展示区看到一款“浸没式液冷计算机”，芯片、内存、主板等部件全部浸泡在特制液体里，液体受热后冒出大量气泡。现场工作人员说，传统的大数据中心在运行时，主要靠“风冷”散热，而“液冷”技术可节电20%，更好地实现可持续、绿色运营。

应用更多、更贴近

智能制造生产线上，一个个电路板依次从传送带上通过。工业摄像头“秒级”识别有无划痕、螺丝钉是否拧紧等信息，残次品立即被推出传送带。

指着产品展示区的演示设备，华为公司工作人员陈添乐介绍说，车间里部署小型数据中心，一条生产线只需一片推理芯片进行运算，就能处理16路高清视频信号。目前，这样的技术已在冶金、集成电路、光伏等行业应用。

这只是算力应用场景的冰山一角。从科学研究、工业设计到智能制造、衣食住行，先进计算正在走进千家万户、赋能千行百业。比如，超算中心原来主要用于气象预报等科研项目，现在开始服务于医疗健康、文化旅游、视频等行业。

工作人员在2022世界计算大会成果展上向观众介绍智慧交通系统。新华社记者陈思汗 摄

智慧眼科技股份有限公司副总经理杨峻说，算力、算法、算据支撑的人工智能技术，已经贯穿医疗健康工作的全流程，为疾病预防、风险评估、早期诊断、药物治疗以及家庭健康管理提供助力。

工业和信息化部党组成员、副部长王江平认为，计算技术在城市治理、能源电力、轨道交通、工业制造等领域得到广泛应用，驱动智慧城市、智能电网、自动驾驶、智能制造等领域新模式、新业态不断演变。

产业更大、更融合

11月4日，位于湖南湘江新区的“世界计算·长沙智谷”，像玻璃房一样、充满科技感的“智算中心”上线。“世界计算·长沙智谷”项目总投资达180亿元，预计在2024年全部建成，将成为长沙先进计算产业集聚区的核心区。

近年来，多地将先进计算作为产业发展新动能。2022世界计算大会上发布的《先进计算产业发展白皮书（2022年）》指出，预计“十四五”期间，先进计算产业年均增速接近10%，到2025年，直接产业规模有望超3.5万亿元。

观众在2022世界计算大会成果展上体验虚拟驾驶。新华社记者陈思汗 摄

随着先进计算产业规模不断扩大，如何构建数字新生态？记者在大会上注意到，多家企业签署了共建重大创新平台的战略合作协议，有的政府部门面向社会征集应用场景，推动政务数据开放共享，“融合”“协同”成为反复出现的关键词。

中国电子科技集团有限公司副总经理黄兴东认为，先进计算产业需要融合发展，要推进科研院所、高校、企业等各方协同创新，加强工业软件核心算法等关键技术联合攻关，推动产业链上下游共同发展，形成深度交互、共生共融的生态。

(责编：王仁宏、杨迪)

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