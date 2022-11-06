新华社明斯克11月5日电（记者鲁金博）中企承建的白俄罗斯国家生物技术公司全循环高科技农工综合体项目4日在白俄罗斯明斯克州举行投产仪式，白俄罗斯总统卢卡申科参加活动。

卢卡申科在致辞中向项目总承包商中国中信建设有限责任公司表示感谢。他表示，该项目在三年半时间里完成了复合饲料和氨基酸的全流程投产，可为白俄罗斯乃至世界各地的农民提供高质量饲料，极大降低了白俄罗斯的进口需求并增加出口，同时解决当地就业问题，并将把白俄罗斯的科技水平提升至新的高度，成为拉动国家发展的火车头。

卢卡申科同时指出，这一项目是白中两国高水平关系的生动证明。白方愿同中方继续深化合作，推动该项目不断向前发展。

白俄罗斯国家生物技术公司总经理乌里茨基高度评价中方建设速度和质量。

中国驻白俄罗斯大使谢小用说，该项目是白第一家氨基酸生产企业和白粮食深加工行业第一个出口创汇、进口替代项目。项目在建设过程中得到了中白两国政府的高度关注和大力支持，这是中白经贸合作的又一成功典范和亮丽名片。

据中信建设有限责任公司方面介绍，农工综合体工程项目包括新建氨基酸厂、高科技平衡复合饲料生产厂、带干燥设施的粮食筒仓工程、热电联产电站，以及铁路、公路、天然气管线、输电线路等配套基础设施工程。

(责编：王仁宏、杨迪)

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