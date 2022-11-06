新华社内罗毕11月5日电（记者黎华玲）中国科学院中非联合研究中心4日在肯尼亚乔莫·肯雅塔农业技术大学举行示范区白玉米品种丰收仪式，标志着该中心首批本地品种白玉米试种成功。

乔莫·肯雅塔农业技术大学农学院院长戴维·姆布鲁在仪式现场说，白玉米是肯尼亚人的主粮之一，但本国产量跟不上人口增长速度，加上近期非洲之角国家遭遇旱灾，该地区白玉米产量不断缩减，正面临粮荒问题。“这次的丰收对肯尼亚等非洲国家来说意义重大。”

11月4日，在肯尼亚基安布，乔莫·肯雅塔农业技术大学农学院院长戴维·姆布鲁在丰收仪式现场发言。中国科学院中非联合研究中心4日在肯尼亚乔莫·肯雅塔农业技术大学举行示范区白玉米品种丰收仪式，标志着该中心首批本地品种白玉米试种成功。新华社记者 龙雷 摄

他表示，学院将尽全力配合中非联合研究中心工作，扩大试种规模并进行抗旱、抗虫等方面深入研究，提高产量。

2022年4月，中科院派出工作组前往肯尼亚并安排在当地农业示范区进行了肯尼亚本地品种白玉米试种。经过5个月的试种，示范区试种的本地白玉米产量比周边同类玉米产量高出约50%，顺利达到项目目标。中肯两国科研人员将按规划扩大试种规模，提高本地品种产量。

据了解，该中心农业示范区由乔莫·肯雅塔农业技术大学划拨10英亩土地，并由中国科学院提供项目经费和高产种质资源以及技术支持，双方共同参与管理并共享农业科研成果。

中非联合研究中心成立于2013年，是中国政府在非洲援建的首个科研机构，其主体建筑和附属植物园位于乔莫·肯雅塔农业科技大学。

(责编：王仁宏、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经