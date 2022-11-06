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雀巢五度亮相进博会 乘风“中国机遇”

2022年11月06日09:27 | 来源：中国质量新闻网
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原标题：雀巢五度亮相进博会 乘风“中国机遇”

　　11月5日，第五届中国国际进口博览会（进博会）在上海拉开帷幕，集中展示各行业前沿产品与创新成果。雀巢携八大业务单元、来自全球16个国家的300余款畅销产品入驻进博会，其中90余款产品均为首次进入中国市场。

　　雀巢亮相第五届进博会

　　“大中华大区是雀巢全球第二大市场。作为第一批进入中国市场的外资企业之一，雀巢也是第一批确认参与进博会的企业之一，如今已连续五年参与进博会。作为中国持续开放、共享‘中国机遇’的重要平台之一，进博会为像雀巢这样的外资企业提供了双向沟通、发展共赢的便利和保障。”

　　近年来，雀巢将全球资源和优质产品与中国消费者需求相结合，持续围绕高增长、大品类、健康化快速开展产品研发与创新。尤其2022年1月1日起，雀巢中国市场擢升为大中华大区，为本土创新与增长带来新一轮的助力。自年初以来，一系列新品陆续上市，覆盖了婴儿、成人、宠物伙伴等每个个体及家庭全生命周期的饮食营养需求。除了产品，诸多雀巢畅销品牌也纷纷亮相进博会。

　　与此同时，可持续发展一直以来都是雀巢发展的顶层战略，并被纳入产品研发与创新的全链条，也成为了此次雀巢展台的亮点之一。在实现双碳目标之路上，雀巢大中华大区在进一步降低碳足迹、加速可持续包装转型、推进可持续采购三方面进行了积极部署。

　　值得一提的是，此次进博会雀巢浓遇咖啡与国内滑板品牌DBH (DO BY HEART) 开展跨界合作，推出限量版滑板，滑板组件原材料来自回收雀巢浓遇咖啡胶囊外壳所提炼的再生铝。最近，雀巢又投资10亿法郎用于雀巢咖啡2030计划的推行，旨在与咖农共同实现咖啡的可持续种植，推进向再生农业的转型。此举在大中华大区的落地将协助云南持续保护当地水土和生物多样性，进一步助力乡村振兴。

　　乘风“中国机遇”，未来，雀巢将进一步深耕中国市场，共同参与健康中国的建设，为中国经济的高质量与稳定发展持续贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
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