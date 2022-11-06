第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕式于11月4日晚在上海举行。本届进博会上，兵器工业集团精心组织参与本次盛会，紧扣进博会“新时代，共享未来”的主题，积极开展对接洽谈、合作签约等配套现场活动。

11月6日，中国兵器工业集团有限公司在上海国家会展中心隆重举办第五届中国国际进口博览会现场采购签约仪式。本次进博会期间，兵器工业集团签约合同数量16个，金额超330亿元人民币。

兵器工业集团采购签约仪式现场

本次现场采购签约活动分为“线上云签约、能源进口板块、专用材料采购、精密技术引进”四大板块，中国北方工业有限公司所属振华石油控股有限公司、北方矿业有限公司，中国兵工物资集有限公司、内蒙古北方重工业集团有限公司等兵器工业集团成员单位，分别与16家国际一流企业开展主题采购签约。

公司负责人表示，作为中央企业，自2018年第一届进博会开始，兵器工业集团连续5年参加进博会。兵器工业集团作为实施国家“走出去”战略和高质量共建“一带一路”倡议的重要团队，始终积极响应并践行国家战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，对标国家主动实施扩大进口重大举措的新要求、新期待，把进口业务发展与服务国家新一轮高水平对外开放、提升国际循环质量和水平的重大战略紧密结合，加强进出口统筹协调。同时，在国际化经营实践中充分发挥出口与进口协同效应，更好利用国际国内两个市场、两种资源，帮助合作伙伴特色产品在中国开拓市场。

(责编：曹淼、李源)

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