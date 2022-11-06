人民网北京11月6日电 （记者乔雪峰）近年来，我国网信领域关键核心技术不断突破，数字经济蓬勃发展，信息基础设施实现代际跨越并惠及亿万民众。因此，建设好网信工程，发展好网信产业以及未来网信产业发展新方向备受业界关注。

近日，国务院国资委科技创新局副局长靳力在第六届中国电子“i+”创新创业大赛总决赛暨2022 中国(保定)网信产业生态创新大会上表示，国资委与国家有关部门将与地方政府加强沟通联系，营造赋能企业科技创新的政策环境，引导中央企业发挥行业龙头企业作用，携手产业链上下游企业，促进产业协同，积极打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，探索搭建“中央部委-地方政府-行业龙头企业-中小微企业”的联合推进机制，构筑共建共治共享的产业创新生态。

中国电子信息产业集团有限公司总经理助理朱立锋表示，近年来，中国电子积极探索与地方联合共建“中国电子PKS生态创新中心”，将技术、产品、服务、培训、赛事等资源导入，支持地方集聚创新要素，促进创新企业孵化，帮助地方加快发展数字经济和数字化转型。

大会上，中国电子（保定）PKS生态创新中心正式揭牌，创新中心作为中国电子区域型生态创新中心试点，将立足保定辐射华北，积极开展场景创新，努力打造成为联合创新的典型范例。

大会还公布了第六届中国电子“i+”创新创业大赛总决赛获奖名单。据了解，本届大赛共有18个项目晋级总决赛进行最终比拼，项目团队涵盖党政、电力、能源、通信、交通等关键基础领域与大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术的深度融合应用。经过激烈角逐，共有9个项目分别获得一二三等奖。

(责编：王仁宏、吕骞)

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