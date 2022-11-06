原标题：加速“展品变商品”，天猫国际联合海外品牌首发全球100款进博新品

进博会正值天猫双11，一大批全球“进博新品”通过跨境电商天猫国际同步发售，加速“展品变商品”。

11月6日，天猫国际携手联合全球大集团、海外品牌，发布100款全球进博新品，同步上架天猫双11，以更优惠的价格带给国内消费者。

天猫国际联合海外品牌首发全球100款进博新品

目前，消费者打开天猫国际，就能在“进博新品”专区零时差云逛全球好物。

进博会搭建大舞台，天猫国际为全球品牌、中小企业进入中国市场、服务中国消费者搭建“快车道”。

海外品牌一边参展，一边在天猫双11获得增长。数据显示，11月1日至3日，天猫国际上有750个海外品牌销售额同比增长超100%，20个首次参与双11的海外新品牌成交额超过1000万元。其中陆地冲浪、骑行装备、功能性宠粮、进口益生菌等新趋势品类呈三位数增长。

得益于进博会溢出效应，中国市场持续吸引海外新品牌试水，作为众多品牌入华的第一站，天猫国际不断创新业务模式、提升服务能力。

进博会期间阿里巴巴发布的进口成绩单显示，目前有来自90多个国家和地区的近4万个海外品牌，通过天猫国际服务超过十亿的中国消费者；天猫国际直采“承包”法国红酒、迪拜骆驼奶、埃塞俄比亚咖啡等全球产业带好物惠及消费者。

持续创新进口模式，让海外商家更便捷、高效地分享中国市场机遇。天猫国际“新世界工厂”让燕窝、美妆等进口品类的加工环节放到保税仓，帮助品牌规避因疫情等各种不确定性对全球供应链的影响。美国一家化妆品品牌，通过中国国内订购包材，纯料体由美国进口，在保税仓工厂完成眼霜软管和罐装13万件的生产，保障了天猫双11前上架，实现单品预售第一。

双11前夕天猫国际海外直购模式升级，发布新品牌全球探物。依托全球六大采购中心及直邮物流网络，让海外商品就近入仓、快速上架、专机直达国内。过去一年，有300多个海外品牌海外直购模式在中国市场试水成功，随后在天猫国际开设这官方旗舰店。

跨境进口物流服务升级，天猫国际实现送货上门。目前80%的天猫国际保税仓线路支持送货上门服务，已经覆盖全国250多座城市。

过去三年，进口跨境电商保持着近20%年均增长率，是中国消费市场的重要增长引擎。“承接进博会溢出效应，天猫国际将不断完善数字贸易基础设施建设，服务好全球品牌共享中国消费活力。”天猫国际负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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