人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

天猫国际联合海外品牌首发全球100款进博新品

2022年11月06日17:50 | 来源：央广网
小字号

原标题：加速“展品变商品”，天猫国际联合海外品牌首发全球100款进博新品

　　进博会正值天猫双11，一大批全球“进博新品”通过跨境电商天猫国际同步发售，加速“展品变商品”。

　　11月6日，天猫国际携手联合全球大集团、海外品牌，发布100款全球进博新品，同步上架天猫双11，以更优惠的价格带给国内消费者。

　　天猫国际联合海外品牌首发全球100款进博新品

　　目前，消费者打开天猫国际，就能在“进博新品”专区零时差云逛全球好物。 

　　进博会搭建大舞台，天猫国际为全球品牌、中小企业进入中国市场、服务中国消费者搭建“快车道”。

　　海外品牌一边参展，一边在天猫双11获得增长。数据显示，11月1日至3日，天猫国际上有750个海外品牌销售额同比增长超100%，20个首次参与双11的海外新品牌成交额超过1000万元。其中陆地冲浪、骑行装备、功能性宠粮、进口益生菌等新趋势品类呈三位数增长。

　　得益于进博会溢出效应，中国市场持续吸引海外新品牌试水，作为众多品牌入华的第一站，天猫国际不断创新业务模式、提升服务能力。

　　进博会期间阿里巴巴发布的进口成绩单显示，目前有来自90多个国家和地区的近4万个海外品牌，通过天猫国际服务超过十亿的中国消费者；天猫国际直采“承包”法国红酒、迪拜骆驼奶、埃塞俄比亚咖啡等全球产业带好物惠及消费者。

　　持续创新进口模式，让海外商家更便捷、高效地分享中国市场机遇。天猫国际“新世界工厂”让燕窝、美妆等进口品类的加工环节放到保税仓，帮助品牌规避因疫情等各种不确定性对全球供应链的影响。美国一家化妆品品牌，通过中国国内订购包材，纯料体由美国进口，在保税仓工厂完成眼霜软管和罐装13万件的生产，保障了天猫双11前上架，实现单品预售第一。

　　双11前夕天猫国际海外直购模式升级，发布新品牌全球探物。依托全球六大采购中心及直邮物流网络，让海外商品就近入仓、快速上架、专机直达国内。过去一年，有300多个海外品牌海外直购模式在中国市场试水成功，随后在天猫国际开设这官方旗舰店。

　　跨境进口物流服务升级，天猫国际实现送货上门。目前80%的天猫国际保税仓线路支持送货上门服务，已经覆盖全国250多座城市。

　　过去三年，进口跨境电商保持着近20%年均增长率，是中国消费市场的重要增长引擎。“承接进博会溢出效应，天猫国际将不断完善数字贸易基础设施建设，服务好全球品牌共享中国消费活力。”天猫国际负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
张建中：进博新“亮点”靶向生物制剂加速惠及全人群
　　人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）“今年的进博会，出现了一些针对婴幼儿群体的特应性皮炎创新治疗方式，这对患儿及其家属家长而言是巨大的福音。”第五届中国国际进口博览会期间，北京大学人民医院皮肤科主任张建中做客《人民会客厅》时表示，目前以靶向生物制剂为代表的创新治疗方案不断涌现，精准抑制诱导和维持2型炎症反应的核心，特异性高、针对性强，而且不引起广泛的免疫抑制，对于不同年龄的患者长期控制疾病、提高生活质量具有重要意义。…
新方向新趋势 业界聚焦网信产业创新发展
　　人民网北京11月6日电 （记者乔雪峰）近年来，我国网信领域关键核心技术不断突破，数字经济蓬勃发展，信息基础设施实现代际跨越并惠及亿万民众。因此，建设好网信工程，发展好网信产业以及未来网信产业发展新方向备受业界关注。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部