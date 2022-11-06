人民网北京11月6日电 （黄盛）日前，在第五届中国国际进口博览会于上海举行期间，高通公司相关负责人孟樸做客人民网《进博会客厅》节目时表示，这些年高通公司受益于中国的对外开放政策、不断优化的营商环境以及长期向好的经济。随着中国数字经济不断向更深层次、更广领域拓展，相信高通公司与中国产业伙伴的合作将迎来更为广阔的空间。

高通公司相关负责人孟樸（右）接受人民网《进博会客厅》节目采访。

据孟樸介绍，今年是高通公司第五年参加进博会，每次参加，高通公司都会结合当时的技术发展和市场应用展出全新的热点产品。今年，鉴于元宇宙、智能网联汽车、5G等相关技术的快速发展，高通公司设置了多个互动的XR展品、智能网联车模型、5G旗舰手机全家福等展品，为观众带来新演示、新体验。

“五年的进博会让我们见证了5G从无到有、从有到大规模商用的历程。五年间，中国移动通信产业在5G方面赶超了其他国家，坐到了排头兵的位置。同时，5G商用以后，各种各样的应用越来越多，让大众在使用移动智能手机、移动智能终端时，有了更好的体验。此外，5G作为赋能工具已经进入到各行各业，赋能千行百业。” 孟樸表示，伴随着进博会的五年，高通公司从中国的产业发展中获益很多。“我们不是简单地把中国作为一个市场，而是认为中国是全球移动通信产业链上的重要支柱。高通和中国的合作伙伴一直是在全球市场中一起发展、共赢。”他说。

过去数年中，高通公司一直加大在中国的投入。“五年前，我们在中国的朋友圈主要是智能手机行业，现在除了智能手机，智能网联汽车、工业互联网这些不同的行业合作伙伴也越来越多。我们也通过进博会平台，了解了中国很多省区市在IT产业、移动通信产业、工业互联网产业的发展趋势和需求。进博会为我们提供了一个非常好的平台。”孟樸说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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