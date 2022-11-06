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人民网与进博局联合主办《进博会客厅》访谈栏目正式上线

2022年11月06日19:17 | 来源：人民网
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人民网北京11月6日电 （黄盛）11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）举行。

在本届进博会上，人民网联合中国国际进口博览局共同主办了视频访谈栏目《进博会客厅》，邀请来自全球知名企业、参展商、采购商代表等，围绕中国坚定不移推动高水平开放的务实实践、中国同世界分享发展机遇的坚定决心、各行业高质量发展的创新实践等话题开展交流对话，为推动经济全球化和中国经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

在11月5日的访谈中，高通公司相关负责人孟樸表示，这些年高通公司受益于中国的对外开放政策、不断优化的营商环境以及长期向好的经济。随着中国数字经济不断向更深层次、更广领域拓展，我们相信高通与中国产业伙伴的合作将迎来更为广阔的空间。

高通公司相关负责人孟樸做客访谈间。

孟樸介绍说，今年是高通第五年参加进博会，见证了5G从无到有、从有到大规模商用，并通过进博会这一平台了解了中国市场在IT产业、移动通信产业、工业互联网产业等领域的发展趋势和需求，与中国的合作伙伴在全球市场中一起发展、共赢。

“在过去几年，我们一直在中国加大投入，不断强化与中国产业链的关系，在中国的业务不断增加，在中国的‘朋友圈’越来越大。现在除了智能手机领域，在智能网联汽车、工业互联网等行业，我们的合作伙伴也越来越多。” 孟樸说。

进博会期间，除高通公司外，通用电气（GE）、费列罗、伊利、美敦力等国内外参展企业的相关负责人将做客《进博会客厅》，讲述自己的“进博故事”。

(责编：王仁宏、吕骞)
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