人民网北京11月6日电 （记者栗翘楚）11月5日，作为连续三年的进博“回头客”，盈康一生再次亮相第五届中国国际进口博览会（简称“进博会”）医疗器械及医药保健馆。

在本届进博上，盈康一生以“以真诚，智敬生命”为主题，聚焦大健康产业，设立生物安全、生命健康两大亮点主题，现场重点展示了五大数字安全场景和四大健康生态体验场景，并发布多款全球首发、中国首展的领先科技产品和创新解决方案，助力大健康产业高质量发展。

盈康一生展台。受访者供图

厚植“场景安全”底色 科创筑牢安全屏障

进博会，已经成为全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。在盈康一生展台，实验室安全、样本安全、危化品使用安全、血液安全、疫苗安全等场景悉数亮相。其中，危化品使用全景生态系统全球首发。

盈康一生相关负责人介绍，公司旗下海尔生物医疗打造了全球首个危化品使用安全生态平台，基于公共安全领域危化品生产、运输、使用、处置等不同场景，通过打造城市级危化品安全使用与管理综合服务平台，建立危化品信息实时把控和精准监管体系，实现危化品全流程使用的数字化、权限化、精细化管理，推动公共安全治理模式向事前预防转型，为公共安全事业发展提供新动能。

针对实验室安全，“魁斗”HaiLab智慧实验室平台通过数字化、智能化管理升级，让人、机、料、法、环互联互通，实现实验室的数字化、智慧化、口袋化管理，全面保障实验室的行为安全、管理安全、环境安全、数据安全，也让科研更安全、更高效。

离心机是实验室样本分离场景的必备装备，转速越大，样本分离越精细。此次进博会，盈康一生发布国内首个超高速离心机，转速可达50000rpm、最大离心力可达135557xg，能够分离肿瘤细胞特定膜蛋白，识别肿瘤细胞，为研发肿瘤靶向药物提供依据，是生命科学、医疗创新等领域尖端技术研发的重要支撑装备之一。

维护“人民健康”根基 真诚提供健康服务

随着“健康中国”战略的全面推进，应对人口老龄化战略的积极实施，老年人健康、女性健康等备受关注。据统计数据显示，截至2021年末，全国60岁及以上老年人口超2.6亿人。

在关爱老年人方面，盈康一生将科技创新与老年人健康管理有机结合，从医院到家庭，数字化医疗服务贯穿于预防、问诊、治疗、康复等多个场景，开启“你的健康，我的使命”的新型医患互信关系。

盈康一生相关负责人介绍，盈康数智人集可视化问诊、健康监测及评估诊断三大服务体系为一体，通过提供智慧家庭医疗一站式解决方案，让用户在家即可享受医院级优质医养服务和智慧居家生活。在关爱女性方面，盈康一生围绕女性生育、喂养、疼痛管理等多方面的健康需求，从器械设备到健康管理服务全面推进创新探索。

在此次进博会上，盈康一生旗下玛西普首发磁质子治疗仪，其拥有完全自主知识产权的局部热疗设备，以无创口、无疼痛途径，对所需治疗部位进行热深度可达40厘米以上的加热，除了妇科调理，也应用于男科、骨科等各种常见的慢性进行性疾病的治疗。同时，现场还展出了其他多款用于乳腺管理、疼痛舒缓、生殖管理的创新产品和技术。

此外，盈康一生还展示了在脑科学这一生命科学“终极疆域”的布局和发展规划。另外，针对帕金森氏症、阿尔茨海默症等难治性脑部疾病，盈康一生也在积极探索电场治疗、超声波治疗等技术路线。

聚合生态能力 共融共创生态平台

从跟跑、并跑到领跑，从组装零部件到掌握核心技术，我国科技自主创新能力持续提升，具有完全自主知识产权的高端医疗器械不断涌现，突破关键核心技术，打破国外垄断。

国家药品监督管理局的数据显示，今年前8个月，我国批准上市的国产创新医疗器械产品达39件，创历年新高，为满足人民健康需求提供了有力支撑。

在此背景下，盈康一生立足于医疗器械产业融合创新，依托海尔强大的研发资源、全球供应链资源体系等专业化全产业服务优势，落地自建医疗器械数智产业园，以及旗下近20家医院的临床转化能力，推出了CDMO医疗器械数智生态平台。该CDMO平台实现了临床试验平台、医工转化平台、商业加速平台三位一体，助力企业降本增效，为医疗器械创新产品快速上市提供助推力。

进博会搭建了全球贸易开放与流通的桥梁，已成为各国企业交流合作、共享发展机遇的重要平台之一，释放了巨大的溢出效应。展会期间，盈康一生旗下鸿鹄航空科技还将联手昂际航电、极兔国际和CEVA中国等生态资源方签署战略合作协议，启动首个全球航空温控产业生态平台。

盈康一生相关负责人表示，公司将通过开放、合作、协同的模式，用新产品、新技术、新场景方案诠释“以真诚 智敬生命”的内涵，共同助力人类卫生健康共同体建设。

(责编：王仁宏、吕骞)

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