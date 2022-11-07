本报上海11月6日电 （记者黄晓慧、喻思南）6日，在上海开幕的第五届世界顶尖科学家论坛上，首届世界顶尖科学家协会奖颁奖典礼举行。

智能科学或数学奖得主、美国计算机科学与统计学家迈克尔·I·乔丹，生命科学或医学奖得主、德国生物化学家迪尔克·格尔利希分别被授予奖章、证书和1000万元奖金。

据介绍，世界顶尖科学家协会奖由世界顶尖科学家协会发起，上海世界顶尖科学家发展基金会承办，旨在表彰全球范围内做出开拓性工作、推动所在学科理论发展、开辟新的重大研究领域或促进科技转化并改善人类生活的研发人员与技术先锋，以期支持全球科技进步，更好地应对全人类面临的共同挑战。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 01 版）

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(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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