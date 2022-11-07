人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

首届世界顶尖科学家协会奖颁奖

2022年11月07日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

本报上海11月6日电  （记者黄晓慧、喻思南）6日，在上海开幕的第五届世界顶尖科学家论坛上，首届世界顶尖科学家协会奖颁奖典礼举行。

智能科学或数学奖得主、美国计算机科学与统计学家迈克尔·I·乔丹，生命科学或医学奖得主、德国生物化学家迪尔克·格尔利希分别被授予奖章、证书和1000万元奖金。

据介绍，世界顶尖科学家协会奖由世界顶尖科学家协会发起，上海世界顶尖科学家发展基金会承办，旨在表彰全球范围内做出开拓性工作、推动所在学科理论发展、开辟新的重大研究领域或促进科技转化并改善人类生活的研发人员与技术先锋，以期支持全球科技进步，更好地应对全人类面临的共同挑战。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 01 版）

相关阅读：

搭建合作平台 共创美好未来

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
与世界共享发展机遇 央企进博会“购物车”继续扩容升级
　　11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。作为我国高水平对外开放的重要力量，多家央企率先拉开了“买买买”序幕，“购物车”继续扩容升级。…
《财米油盐》看进博｜国人“小确幸”，世界“大商机”
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部