人民网记者 乔雪峰

物流业与国民经济息息相关，一头连着生产，一头连着消费。当前，现代物流业已经成为经济社会发展中不可缺少的关键因素，成为国民经济发展的基础性产业。

记者从中国物流与采购联合会获悉，随着稳经济一揽子政策和接续政策措施的落地显效，三季度我国物流需求增速稳中有升，工业、进口、民生消费领域物流需求有不同程度改善。

“前三季度，我国物流业总收入9.3万亿元，同比增长5.9%，增速高于同期社会物流总额、社会物流总费用。”中国物流与采购联合会相关负责人表示，前三季度我国物流行业恢复较快，市场规模稳步扩张，有力支撑产业链、民生消费各领域平稳有序运转。

面对疫情、高温等不利因素，物流行业积极应对，各环节调整适应的灵活性增强，运行成本稳中趋缓，整体服务保障能力稳步提升。

物流需求稳步回升 重点领域支撑作用增强

数据显示，前三季度，全国社会物流总额247.0万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%，增速比上半年提高0.4个百分点，比1-8月份回升0.1个百分点。

该负责人表示，从累计数据来看，物流需求规模近250万亿与GDP同步扩张，增速高于GDP增长0.5个百分点，显示物流与国民经济息息相关，伴随经济恢复，物流需求稳步回升。从环比数据来看，社会物流总额增速稳步回升，三季度当季增速比二季度提高3.3个百分点。综合来看，三季度受益于稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效，重点领域产业链恢复效果明显，物流需求整体稳步回升。

前三季度，工业产业链供应链稳定恢复，工业品物流总额同比增长3.9%，增速较上半年提高0.4个百分点。从年内情况看，三季度同比增长4.8%，较二季度回升4.1个百分点。从月度情况看，7、8、9月份同比分别增长3.8%、4.2%、6.3%，工业物流需求呈加快恢复态势。

该负责人表示，从结构看，制造业物流各领域均有所不同程度改善受益于基建投资加快，上游原材料制造业物流有所改善。随着稳定产业链供应链政策继续显效，装备制造业特别是汽车制造物流快速修复。

从统计数据来看，三季度汽车制造物流总额增长25.4%，汽车物流量增长超过30%，汽车物流需求快速恢复成为拉动工业物流需求回升的重要动力。

伴随高技术制造业平稳较快发展，新能源新材料产品继续保持高速增长（其中，充电桩、风力发电机组、光伏电池等新能源产品产量同比增长超过30%，太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等新材料增长超过50%），新动能物流需求持续高速增长加强了对工业物流增长的支撑。

该负责人分析称，前三季度，进口物流总额同比下降6.2%，降幅较上半年收窄1.1个百分点；当月下降1.3%，降幅比8月收窄3.8个百分点。今年以来受到汇率变动及同期高基数等因素影响，总体处于下降区间，但季度进口物流量有所改善，降幅连续三个月收窄。从主要商品来看，大宗商品、农产品、机电产品和高新技术产品进口量有一定程度改善。

行业稳步恢复服务保障能力提升 助力经济恢复向好

从景气水平来看，前三季度中国物流业景气指数平均为50%。9月份中国物流业景气指数环比回升4.3个百分点，扭转连续两个月回落的走势。随着制造业等上游产业进入传统旺季，物流景气同步回暖，且回升幅度明显快于制造业PMI等指数平均水平，显示物流行业稳步恢复，景气回升。

物流业总收入稳步增长。前三季度，物流业总收入9.3万亿元，同比增长5.9%，增速高于同期社会物流总额、社会物流总费用，显示物流行业恢复较快，市场规模稳步扩张，有力支撑产业链、民生消费各领域平稳有序运转。

物流服务保障能力提升。三季度以来，全国物流基础设施运转基本畅通，铁路、公路、水运、航空等各种运输物流较上半年均有不同程度改善，货运量延续恢复态势。铁路运输在电煤保障、国际运输等领域继续发挥优势。前三季度，中欧班列累计开行1.2万列、发送货物118万标箱，同比分别增长7%和8%；港口吞吐量止跌回升，累计超过115亿吨，同比增长0.1%；电商物流、邮政快递市场恢复，业务量较快增长，全国快递服务企业业务量累计完成800亿件，同比增长4.2%。

微观经营出现积极变化 企业效益有所改善

从企业经营情况看，进入三季度以来物流企业业务企稳回升，增速明显好于二季度，显示物流行业微观活力提升，企业经营状况出现积极变化。

该负责人从三个方面进行了分析：

一是物流业务收入保持良好增长。前三季度，重点调查物流企业物流业务收入同比增长8.0%，增速较1-8月份和上半年均有所提高。不同行业看，供应链、邮政快递物流企业业务收入保持较快增长，明显快于其他类型企业。运输企业中铁路、水上运输企业实现平稳增长，公路运输企业则仍处于下降区间。

二是行业成本压力高位趋缓。前三季度，物流企业每百元物流收入中的成本91.1元，比1-8月份和上半年均有所回落，虽然这一比例仍处于较高水平，但呈现高位趋缓。

三是物流企业利润额由降转升。调查数据显示，前三季度，物流企业利润额由1-8月份的下降转为增长2%，收入利润率同步回升。其中，尤其以大中型物流企业利润回升更为明显，增速及利润水平均高于重点企业平均水平。

该负责人表示，综合来看，前三季度在稳经济一揽子政策和接续政策措施的落地显效，以及交通物流保通保畅等多种积极因素共同作用下，物流运行总体呈现恢复向好态势，社会物流总额、物流业总收入等主要指标恢复性回升。

但物流行业中的不确定性因素、不稳定性因素仍然较多，恢复态势仍需进一步巩固，尤其要关注微观成本水平仍然较高，每百元物流业务收入中的成本明显高于同期工业企业水平，部分领域物流企业经营困难较大。

一是大宗商品价格高位运行，物流行业成本压力可能进一步显现。三季度以来，随着国际原油持续承压震荡调整，进入9月份价格有所回调，但总体仍处于高位运行，汽柴油价格上涨一度超过20%。从物流企业经营角度来看，燃油成本是运输成本的重要组成部分，重点调查数据显示，前三季度物流企业燃油成本同比增长20.7%，占比提高1个百分点，高于同期企业业务量增长6.8个百分点。

二是物流服务价格提升较难。9月份以来，随着物流供给稳步恢复，水上运输等领域运力服务出现结构性过剩，价格进入调整期。9月份，中国沿海（散货）运价指数平均值较上月回落3.7%；中国出口集装箱运价指数较上月回落14.5%。

三是物流企业应收账款账期依然较长。前三季度，重点物流企业应收账款同比增长超过8%，应收账款平均回收期为67天，比同期工业企业多13天。显示物流企业议价能力依然偏弱，其中特别是公路运输等竞争激烈领域服务普遍采取垫资运营，部分中小公路货运企业账期长达3 -6个月，对中小企业发展、资金正常周转、防范债务风险等方面造成较大挑战。

综合来看，四季度影响物流行业发展的因素较多，面临的形势依然复杂。从国际看，地缘政治及疫情持续蔓延影响，部分大宗商品产业链供应链不畅情况依然存在。从国内看，疫情散发多发等超预期因素影响冲击依然存在。5月份以来社会物流总额增速波动幅度、频率均较大，显示物流需求复苏不稳定，仍面临较大不确定性。下一阶段，随着各项稳经济政策措施的稳步推进，加之货物港务费、公路货车通行费减免等物流领域的一系列利好政策逐步实施落地，物流运行有望延续恢复向好的发展态势，预计全年社会物流总额保持3%-3.5%的增长水平。

(责编：鲁婧、高雷)

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