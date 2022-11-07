人民网北京11月7日电 （记者王震）海关总署今日发布数据显示，今年前10个月，我国进出口总值34.62万亿元人民币，比去年同期（下同）增长9.5%。其中，出口19.71万亿元，增长13%；进口14.91万亿元，增长5.2%；贸易顺差4.8万亿元，扩大46.7%。按美元计价，前10个月我国进出口总值5.26万亿美元，增长7.7%。其中，出口2.99万亿美元，增长11.1%；进口2.27万亿美元，增长3.5%；贸易顺差7277亿美元，扩大43.8%。

10月份，我国进出口总值3.55万亿元，增长6.9%。其中，出口2.07万亿元，增长7%；进口1.48万亿元，增长6.8%；贸易顺差5868.1亿元，扩大7.6%。按美元计价，10月份我国进出口总值5115.9亿美元，下降0.4%。其中，出口2983.7亿美元，下降0.3%；进口2132.2亿美元，下降0.7%；贸易顺差851.5亿美元，扩大0.9%。

一般贸易进出口两位数增长。前10个月，我国一般贸易进出口22.09万亿元，增长13.3%，占我外贸总值的63.8%，比去年同期提升2.1个百分点。其中，出口12.56万亿元，增长18.4%；进口9.53万亿元，增长7.2%。同期，加工贸易进出口7.02万亿元，增长3.2%，占20.3%。其中，出口4.47万亿元，增长5.1%；进口2.55万亿元，与去年同期基本持平。此外，我国以保税物流方式进出口4.29万亿元，增长9.2%。其中，出口1.65万亿元，增长13.2%；进口2.64万亿元，增长6.8%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.26万亿元，增长15.8%，占我外贸总值的15.2%。其中，对东盟出口3.06万亿元，增长22.7%；自东盟进口2.2万亿元，增长7.5%；对东盟贸易顺差8547.5亿元，扩大93.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为4.68万亿元，增长8.1%，占13.5%。其中，对欧盟出口3.11万亿元，增长15.9%；自欧盟进口1.57万亿元，下降4.7%；对欧盟贸易顺差1.54万亿元，扩大48.8%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.21万亿元，增长6.8%，占12.2%。其中，对美国出口3.25万亿元，增长8.4%；自美国进口9538.4亿元，增长1.7%；对美贸易顺差2.3万亿元，扩大11.4%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为2.02万亿元，增长6.5%，占5.8%。其中，对韩国出口8986.3亿元，增长16.3%；自韩国进口1.12万亿元，下降0.3%；对韩贸易逆差2188.6亿元，收窄37.2%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口11.23万亿元，增长20.9%。其中，出口6.38万亿元，增长21.4%；进口4.85万亿元，增长20.3%。

民营企业进出口快速增长。前10个月，民营企业进出口17.44万亿元，增长14.4%，占我外贸总值的50.4%，比去年同期提升2.2个百分点。其中，出口11.87万亿元，增长19%，占出口总值的60.2%；进口5.57万亿元，增长5.7%，占进口总值的37.4%。同期，外商投资企业进出口11.56万亿元，增长1.5%，占我外贸总值的33.4%。其中，出口6.26万亿元，增长4.5%；进口5.3万亿元，下降1.9%。国有企业进出口5.55万亿元，增长14.5%，占我外贸总值的16%。其中，出口1.56万亿元，增长9%；进口3.99万亿元，增长16.8%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前10个月，我国出口机电产品11.25万亿元，增长9.6%，占出口总值的57.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.32万亿元，增长0.5%；手机7790.4亿元，增长8.7%；汽车3091.7亿元，增长72%。同期，出口劳动密集型产品3.54万亿元，增长11.2%，占18%。其中，服装及衣着附件9747.5亿元，增长8.6%；纺织品8259.5亿元，增长8.5%；塑料制品5867.8亿元，增长14.2%。此外，出口钢材5635.8万吨，减少1.8%；成品油3990.9万吨，减少24.5%；肥料2019.3万吨，减少31.1%。

铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬。前10个月，我国进口铁矿砂9.17亿吨，减少1.7%，进口均价（下同）每吨796.1元，下跌29.1%。同期，进口原油4.14亿吨，减少2.7%，每吨4812.7元，上涨53.1%；煤2.3亿吨，减少10.5%，每吨976.7元，上涨56.3%；天然气8873.7万吨，减少10.4%，每吨4095.3元，上涨58.5%；大豆7317.7万吨，减少7.4%，每吨4429.7元，上涨25.6%；初级形状的塑料2526.6万吨，减少10.8%，每吨1.24万元，上涨8%；成品油1990.5万吨，减少10.9%，每吨5141.7元，上涨31.7%。此外，进口未锻轧铜及铜材481.8万吨，增加8.8%，每吨6.23万元，上涨2.6%。同期，进口机电产品5.78万亿元，下降3.5%。其中，集成电路4580.2亿个，减少13.2%，价值2.31万亿元，增长3%；汽车（包括底盘）74.6万辆，减少6.6%，价值2979.7亿元，增长3.5%。

(责编：王震、高雷)

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