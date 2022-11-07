人民网北京11月7日电 （记者夏晓伦）“国有资产的管理是中国现代化建设的核心命题之一，要通过构建专业学术平台、采用灵活的研究机制，扎根实践、面向中国问题和法治问题，对国企国资的法治化建设发展贡献力量。”北京市国有资产法治研究会会长邓峰在北京市国有资产法治研究会启动大会暨深化法治国企建设研讨会上表示。

北京市法学会一级巡视员李宁在会上表示，为进一步增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，实现国有经济的高质量发展，要坚持政治引领，扎根法治实践，紧扣时代脉搏，积极作为，锐意进取，为全面依法治国、建设法治中国首善之区和首都经济社会发展贡献力量。

在深化法治国企建设研讨会环节，邓峰表示，国有企业高标准发展面临着三个挑战：国际化资本市场的高标准问题、国有企业灵活性管理问题以及国有资产流动性和保值增值问题，“这些都是中国式现代化命题下出现的问题，未必马上会有答案，但值得我们努力奋斗。”

研究会副会长、中国人民大学郑志刚教授表示，要避免把经营管理的问题与治理的问题混为一谈，要在职业经理人的专业经营与资本的风险分担二者之间实现专业化分工，进而实现所有权与经营权的“有效分离”。

清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎表示，国有企业也绝对不是一味的以经济指标为导向，国有企业是战略支撑作用，是创新发展，是要在社会主义现代化强国中发挥重要角色和地位。

北京市建筑设计研究院有限公司总法律顾问董雪梅表示，合规管理是深化或全面实现法治国企的重要抓手，且从实际效果看，健全合规管理体系是国有资产保值增值的重要保障。具体来看，首先要健立合规管理组织体系，其次要制定完备的合规管理制度体系，再次培育浓厚的诚信合规文化氛围，最后要坚持“四位一体”融合管理，发挥法治、合规、内控、风控协同效能。

研究会秘书长张明君表示，在北京市法学会的指导和领导下，作为从事国有资产法治研究的专业机构，要以为国企改革吸纳人才、提供智库支持为目的，为国企国资改革提供理论支撑和实务借鉴，“我们将积极开展国有资产法学研究和学术合作交流活动，服务于国企国资，创新研究成果，惠及社会。”

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经