近日，多元化工业集团蒂森克虏伯首次携旗下多个业务板块集体亮相中国国际进口博览会。在能源低碳与环保技术专区，蒂森克虏伯以“百年匠心，零碳同行”为主题，全面展示其覆盖风电、绿氢、钢铁、化工、水泥、交通整条碳中和价值链的创新技术和应用案例。此外，蒂森克虏伯协同价值链上下游的数字化双胞胎技术也首次亮相。

蒂森克虏伯首次亮相进博会。受访者供图

蒂森克虏伯公司负责人高岩表示：“在气候环境急剧变化的今天，能源与工业领域的绿色转型具有重大意义。凭借在多个领域全球领先的绿色科技和超过两百年积淀的工程能力，蒂森克虏伯致力于为中国能源、工业、建筑、交通等领域的脱碳和可持续发展提供绿色解决方案。”

在进博会的展台上，蒂森克虏伯集中展示了覆盖碳中和价值链需求端、供给端和基础设施端的先进技术和解决方案。集团首次面向中国观众展示了2045年前实现钢铁生产碳中和的目标和技术路径。 一方面，通过Carbon2Chem技术将二氧化碳捕集利用加氢制成化工原料；另一方面，在源头上避免碳排放的可能性，通过氢冶金的方式进行钢铁生产。

以“科技赋能，绿色智造，零碳同行 ”为理念，蒂森克虏伯通过3D模型及多媒体等形式分享其在替代燃料、全自动实验室、节能减排、降氮降碳、智能制造等方面的整体解决方案及产品全生命周期服务。蒂森克虏伯伯利休斯拥有超过1100项专利，推动水泥和石灰行业的绿色转型，以可持续和创新的技术为客户带来高增长率，并满足本土客户的不同需求。

进博会期间，集团旗下子品牌蒂森克虏伯新纪元将通过3D模型展示20兆瓦碱性水电解制氢撬装模块，该产品每小时氢气产量高达4,000标方，占地面积仅为200平方米。独特的独立单元槽结构设计，使每片电解单元槽独立运行，简化了日常运维。参展进博会也是该子品牌 2022年初品牌更名后的首秀。

风电作为重要的可再生能源，是生产绿氢的主要能源之一。蒂森克虏伯子品牌罗特艾德在进博会上展示了其为全球大兆瓦风机提供的关键技术，并在展台展示重达四吨的风机主轴承部件。蒂森克虏伯罗特艾德掌握风电领域的关键技术，拥有回转支承研发中心，以支持打造更大、更可靠、更智能的风机。

蒂森克虏伯深耕汽车行业，为汽车制造商提供高科技零部件与系统。公司通过轻量化技术降低能耗，以底盘、传动技术赋能智能驾驶，提高能源的利用效率，帮助客户降低碳排放。在进博会现场，蒂森克虏伯汽车技术领域的子品牌普利斯坦展示了全新一代上管柱助力转向系统和第四代平行轴式电动助力转向系统。全新一代上管柱助力转向系统将引领着最高电子集成化的转向技术，并支持自动驾驶功能；第四代平行轴式电动助力转向系统能够支持最高L4级别的高级辅助驾驶。蒂森克虏伯倍适登作为悬挂方案提供者，也在现场展出BILSTEIN DampTronic系统。该系统可实现毫秒级的阻尼力调节，通过传感器数据预判路况并调整减振阻尼力，保障驾乘舒适性。

在进博会期间，蒂森克虏伯还展示了跨系统数字化平台，协同可再生能源、绿氢、绿氨生产。凭借在上下游积累的专业知识，结合先进的大数据、机器学习、人工智能等数字化技术，蒂森克虏伯开发了跨系统的数字化平台，将各自独立的数字化控制系统协同控制起来。根据可再生能源的预测提前调整下游工艺，使其尽量在较高效的区域运行，同时做好电网的蓄水池，帮助电网调峰调谐。通过建立连通各板块的数字化模型，进行全产业链整体设计。

“蒂森克虏伯已深耕中国市场长达150多年，我们期待通过自身技术实力和全球实践，促进碳中和价值链上下游参与者的合作。”高岩表示，“借助此次进博会的平台，我们期望进一步加强与本地客户和伙伴的合作，携手为推动行业绿色转型做出贡献。”

(责编：曹淼、李源)

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