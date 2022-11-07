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制造业高质量发展峰会举行 聚焦数字化探索与实践

2022年11月07日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京11月7日电 （王绍绍、韩鑫）“当前工业被边缘化、空心化的现象依然存在。工业基础能力仍较薄弱，地区、行业、企业差异大，工业2.0-4.0并存，制造业数字化转型滞后，深度广度不够等问题依然存在。” 中国工业经济联合会会长李毅中在近日召开的“制造业高质量发展峰会”上表示。

李毅中还表示，要在大变局下正视、审视我国工业发展的风险挑战、问题差距，努力破解，建议深入推动数字经济与实体经济深度融合，充分利用云计算、大数据等先进技术发展智能制造、创新工业应用场景，促进制造业高质量发展。

“在市场需求发生根本改变的背景下，新一代信息技术和智能制造技术取得了快速发展，数字经济与实体经济高度融合，形成了包括智能制造、混合现实、大数据和人工智能在内的典型综合交叉领域。”中国工程院院士、浙江大学求是特聘教授谭建荣表示，对于制造企业而言，需要通过智能制造+创新设计、智能制造+工艺提升、智能制造+强化质量、智能制造+延伸服务、智能制造+拓展市场这五个方面的努力，将传统制造转型到数字化的制造、网络化的制造、智能化的制造，从而实现企业的数字化转型。

阿里云智能副总裁负责人表示，在中国能源结构与产业结构双升级的背景下，双碳驱动、产业集中、经营多元成为制造业的三大发展趋势与业务驱动力。未来阿里云将持续加大制造业的投入力度，以数字化技术助力企业向先进制造、绿色制造转型升级，为制造业提供高质量的数字化服务。

(责编：罗知之、高雷)
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