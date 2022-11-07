11月7日，第二届中华老字号创新发展大会在上海举办。本次大会作为第五届中国国际进口博览会配套活动之一，以“守正传承 创新发展”为主题，着力推动老字号绽放活力、加快发展。商务部副部长盛秋平出席并作主旨演讲，上海市副市长宗明出席并致辞。

会上，人民网舆情数据中心发布《守正创新 中华老字号品牌发展迎新高地》报告(以下简称《报告》)。《报告》基于大数据挖掘，结合整体网络环境，对中华老字号品牌传播的综合情况进行分析，涉及中华老字号品牌传播力与影响力、中华老字号品牌传播特征、讲好中华老字号品牌传播故事等内容。

第二届中华老字号创新发展大会现场。

《报告》指出，中华老字号是我国工商业发展中孕育的“金字招牌”。近年来，从国家到地方，一系列政策相继出台，为中华老字号发展助力。与此同时，在多样传播载体的加持下，我国老字号发展活力不断增强，品牌影响力持续提升。

《报告》从传承、创新、发展三个维度分析了中华老字号品牌传播特征。从传承维度来看，中华老字号凝聚了中华民族千百年的商业智慧，传承了经久不衰的中华品牌文脉，其根基在于中华优秀传统文化核心理念。其次，在乡愁和怀旧成为许多人的心理需求，并成为一种社会文化现象的背景下，一些中华老字号品牌常常通过产品制造记忆符号，进而达到对接市场、稳定消费的目的。

在创新维度方面，《报告》认为中华老字号品牌传播有以下三个特征：一是深挖传统节日文化、联结文化遗产资源，让中华老字号产品“活化”；二是与同样基于传统文化创意活化的IP合作；三是紧盯“Z世代”，解锁“国潮”新玩法。

在发展维度中，《报告》指出，近年来，一系列政策相继出台，加速推进中华老字号发展振兴。中华老字号的独特故事和文化、新零售的创新渠道和无限空间，二者的有机结合，能够帮助中华老字号不断打开新消费者圈层，扩大品牌传播影响力。与此同时，不少“网红”中华老字号还“翻红”海外市场，成为文化传播的重要名片，收获了一批“海粉”。

《报告》还针对中华老字号如何讲好品牌传播故事进行了展望，提出要持续推进中华老字号数字化转型，助力品牌焕发新活力；借助文化IP减龄出圈，中华老字号品牌魅力驱动国潮新消费；驻足“海外市场”，中华老字号积极走出去讲好中国品牌故事等多项建议。

据悉，本次《报告》由人民网舆情数据中心编制，旨在为相关企业更加科学地开展老字号品牌传播工作提供方法路径、为相关单位促进老字号创新发展提供管理决策参考。人民网舆情数据中心着力打造新时代“数字经济高端智库”，为政企智能决策提供舆情及数字咨询服务，打造“咨询+论坛+培训+传播+智库报告”五位一体服务体系，努力做到“智数惠民、还数于民、用数利民、以数便民”。

(责编：董童、李源)

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