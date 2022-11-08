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“来中国，就得有最顶尖的装备！”

本报记者  王俊岭
2022年11月08日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　机械臂上下飞舞、传送带有序伸缩，一块不锈钢板在2分钟之内被弯折17次，变身一架精美的飞机工艺品模型。在第五届进博会上，日本天田株式会社带来的最新款全自动钣金折弯加工系统“一出手”就吸引了不少观众驻足。

　　“小到手机，大到汽车，相关零部件制造经常需要对金属板材进行相应的弯折加工。”天田（中国）有限公司总经理白石大向本报记者介绍，天田参展的这套设备搭载了7轴折弯机器人，折弯角度误差仅为正负15分（1度=60分），可以实现全年连续运转，自动化智能化程度全球领先。

　　首届进博会，这家日本企业就非常想参与。但考虑到当时拟参展的钣金折弯加工系统尚处在研发的最后阶段，才选择了在第二届进博会时再来。

　　“来中国，就得有最顶尖的装备！”白石大说，中国发展速度非常快，在全球产业链供应链中的地位十分重要。只有具备为产业链下游的中国制造业企业提供周到服务的能力，才有参加进博会的底气。

　　如今，对很多外企来说，中国市场的价值并不止于中国。据统计，全球90%的个人计算机、80%的空调、75%的太阳能电池板、70%的手机都在中国生产。随着中国企业国际化发展步伐加快，供应链“内外协同”的竞争新优势正在形成。

　　“之前一家中国客户通过进博会购买了我们的产品后，发现效果很好，便在其全球各地的生产基地推广布局，我们产品的销量也随之成倍增长。”白石大说，天田将积极把握中国扩大开放的机遇，为更多中国伙伴提供支持。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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