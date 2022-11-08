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连续十年

中国对外直接投资流量全球前三

2022年11月08日05:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京11月7日电  商务部、国家统计局和国家外汇管理局7日联合发布《2021年度中国对外直接投资统计公报》。公报显示，2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三，对外投资大国地位稳固。

　　公报显示，2021年末，中国对外直接投资存量2.79万亿美元，连续五年排名全球前三。2021年中国双向投资规模基本相当。

　　2021年，中国对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，其中，八成投资流向租赁和商务服务、批发零售、制造、金融、交通运输领域，流量均超过百亿美元。2021年末，租赁和商务服务、批发零售、金融、制造等行业投资存量均超千亿美元，投资结构不断优化。

　　此外，中国对“一带一路”沿线国家投资持续增长。截至2021年底，中国在“一带一路”沿线国家设立企业超过1.1万家，约占中国境外企业总量的四分之一。2021年，中国对“一带一路”沿线国家直接投资241.5亿美元，创历史新高，占中国全年对外投资流量总额的13.5%；年末存量2138.4亿美元，占存量总额的7.7%。

　　地方企业对外投资方面，2021年，中国地方企业对外非金融类投资877.3亿美元，占57.7%。2021年末，地方企业在境外设立非金融类企业数量占比达86.3%，广东、上海、浙江列前三。

　　2021年，中国对外投资带动货物出口2142亿美元，比上年增长23.3%；带动货物进口1280亿美元，增长44%。当年境外企业向投资所在地纳税555亿美元，比上年增长24.7%；为当地提供约395万个就业岗位，互利共赢效果显著。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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