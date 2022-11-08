前10月我国进出口同比增长9.5%（新数据 新看点）
出口结构继续优化
2022年11月08日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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制图：梁 晨（新华社发）
本报北京11月7日电 （记者杜海涛）海关总署7日发布数据，前10个月，我国货物进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。其中，出口19.71万亿元，增长13%；进口14.91万亿元，增长5.2%；贸易顺差4.8万亿元，扩大46.7%。
10月当月，我国进出口总值3.55万亿元，增长6.9%。其中，出口2.07万亿元，增长7%；进口1.48万亿元，增长6.8%。
据海关总署相关负责人介绍，前10个月，我国出口机电产品11.25万亿元，增长9.6%，其中，手机7790.4亿元，增长8.7%；汽车3091.7亿元，增长72%。“这在展现相关企业强大产品竞争力的同时，也体现了我国出口结构的优化。”
一般贸易进出口保持两位数增长。前10个月，我国一般贸易进出口22.09万亿元，增长13.3%，占我国外贸总值的63.8%，比去年同期提升2.1个百分点。
东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位，前10个月，我国与东盟贸易总值为5.26万亿元，增长15.8%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口11.23万亿元，增长20.9%。
前10个月，民营企业进出口17.44万亿元，增长14.4%，占我国外贸总值的50.4%，比去年同期提升2.2个百分点。
《 人民日报 》（ 2022年11月08日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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