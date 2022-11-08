本报记者 曲 颂 陈尚文 杨 迅 王 迪

中国国际进口博览会因开放而生，因开放而不断扩大影响力，开放是进博会的魅力所在。

11月7日，为期3天的虹桥国际经济论坛落下帷幕。今年的虹桥国际经济论坛以“激发全球开放新动能 共享合作发展新机遇”为主题，开放合作是与会各界人士交流研讨的主要内容。正在举行的第五届进博会参展国别更广，其中，尼加拉瓜、吉布提、冰岛等8个国家首次亮相国家展，来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国、共建“一带一路”国家、上合组织成员国企业都积极参展。开放合作成为进博会上各界人士的共同心声，也是各国各方的共同愿望。

以开放合作推动世界繁荣发展

本届虹桥国际经济论坛在“开放共担”“开放共治”“开放共享”3个板块内举办了24场分论坛和研讨会，探讨全球开放发展热点议题。其中，论坛期间发布的《世界开放报告2022》和最新世界开放指数格外引人注目。

《世界开放报告2022》由中国社会科学院世界经济与政治研究所和虹桥国际经济论坛研究中心共同完成，是虹桥国际经济论坛的旗舰报告。报告指出，当前全球开放正经历变局，发达经济体在缩小开放，发展中经济体在扩大开放，基于新发展机制的开放不断扩大。

报告显示，受到保护主义、新冠肺炎疫情等诸多因素影响，2020年世界开放指数比2019年下降了0.02%，世界开放在中期内的下滑值得警惕。

报告指出，中国坚持高水平对外开放取得进展，开放指数从2012年的0.7107提升至2020年的0.7507，提高了5.6%，排名从第四十七位提升至第三十九位，成为推动经济全球化的重要力量。

报告表示，总的来说，经济全球化是生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，是不可逆转的时代潮流。从长期看，经济全球化进程会在曲折中继续向前，各经济体应该携手共进。报告还提出要注重多元化，不同经济体的开放度要与自身利用国内外市场、资源的能力匹配。

联合国工业发展组织能力发展、工业政策建议与统计处主管帕西尼表示，经济全球化是不可动摇的大趋势，为应对各类全球性挑战，各方需要加强合作。在“中国发展新蓝图与全球发展新机遇”分论坛上，英国前商务大臣文斯·凯布尔强调，要维护世界贸易组织的权威性和有效性，维护以规则为基础的多边贸易体制，以开放合作推动世界繁荣发展。

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫认为，改革开放是中国创造经济增长和减贫奇迹的重要原因。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫在发言中表示，在当前背景下，中国是全球范围内最佳的开放例证。中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议等，尊重其他国家发展模式的多样性，将影响未来经济全球化进程。中国必将在完善全球治理中发挥重要的作用。

把握中国不断扩大开放带来的机遇

LED灯组成的“时光走廊”中闪动着中国服务贸易逐年上升的数据，“一带一路”倡议框架下重要项目沙盘展现着中国如何促进世界互联互通……第五届进博会新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，立体、全面地展示新时代中国对外开放的辉煌成就。

《世界开放报告2022》指出，10年来，中国始终坚持对外开放基本国策，实施更加积极主动的开放战略，推动形成全面开放新格局，开放事业实现历史性跨越，发生历史性变革。连续5年如期举办进博会，让中国大市场成为世界大机遇，释放了中国全面扩大开放、加强国际合作的积极信号，展现了同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的中国担当。

5年来，进博会国际影响力不断扩大，持续发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台作用。拜耳集团管理委员会主席沃纳·保曼表示，今年是集团第五次参加进博会。一路走来，集团见证和参与了中国的改革开放进程，并对此深感自豪。拜耳集团将继续联手中国合作伙伴，依托进博会平台展示最新研究成果，共享中国开放机遇。

菲律宾企业上好佳展台洋溢着瓜果飘香的热带风情。“抓住中国开放机遇进入中国市场，是我们做出的最正确的决策之一。”回顾上好佳的发展历程，公司相关负责人李培明颇为感慨。他表示，上好佳能够从一个生产休闲食品的企业成长为多元化的跨国食品集团，与深度参与中国大市场密不可分。本届进博会上，上好佳协助菲律宾贸工部组织了62家中小企业参展，还组织了菲中相关的双边论坛。菲律宾期待借助进博会进一步加强同中国的经贸往来。

美国制药企业百时美施贵宝相关负责人陈思渊表示，在世界经济复苏乏力的当下，本届进博会展现了中国进一步推动高水平开放、推动世界经济复苏的坚定决心与务实行动，“我们将进一步把握中国不断扩大开放带来的机遇，利用好进博会的溢出效应。”

RCEP成员国企业获得感日益增强

新西兰牛奶、澳大利亚牛肉、老挝古树茶、菲律宾黑钻菠萝……来自RCEP成员国的特产美食吸引了不少消费者与采购商。今年1月1日，RCEP正式生效实施。RCEP成员国包括东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，覆盖世界约30%的人口和贸易量，携手构建起全球最大自贸区。

本届虹桥国际经济论坛专门举行“RCEP与更高水平开放”高层论坛，深入讨论RCEP生效实施对本地区和全球经济发展的影响，探寻促进贸易投资合作、实现更高水平开放的有效路径。“应对当前人类共同面临的挑战，需要更加紧密的国际合作，我相信RCEP将发挥重要作用。”东盟秘书长林玉辉表示。

汇丰银行在本届进博会期间特别发布《海外企业看中国2022：共享RCEP新机遇》调查报告。报告显示，得益于中国超大规模市场优势以及RCEP生效实施等积极因素的推动，海外企业持续看好中国市场。82%的受访企业预计，未来一年在华业务将实现增长。93%的RCEP成员国受访企业预计，RCEP的生效实施将增加他们与中国的贸易往来。

印度尼西亚金光集团APP相关负责人翟京丽表示，集团连续5年参加进博会，始终致力于促进中国与RCEP成员国的贸易往来，集团面向RCEP其他成员国的销售额也在不断上升。“中国市场强大的韧性以及持续扩大开放的决心，让跨国企业在稳定的营商环境中有了实实在在的获得感。”翟京丽说。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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