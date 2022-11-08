本报北京11月7日电 （记者李红梅）气象卫星体系建设达到世界领先水平，雷达监测网规模世界第一……记者从中国气象局7日召开的新闻发布会上获悉，我国不断推进陆海空天一体化、协同高效的精密气象监测系统建设，气象综合观测总体能力接近世界先进水平。

党的十八大以来，中国气象局坚持统一规划、统筹推进“监测精密、预报精准、服务精细”体系建设，我国综合气象观测业务取得长足进步，为气象预报服务和科学研究提供了有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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