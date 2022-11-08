本报北京11月7日电 （记者张腾扬）由人民日报文化传媒有限公司主办的2022数字经济论坛11月7日在北京举行，本次论坛主题为“强化数字引领，推动高质量发展”。

人民日报社副总编辑王一彪，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣，中央网信办信息化发展局副局长陆尚宏，工信部信息技术发展司副司长王建伟，中国互联网络信息中心主任曾宇，国家信息中心副主任周民，科技部火炬高技术产业开发中心副主任李有平，润泽智算科技集团股份有限公司董事长周超男，以及中国核工业集团、中国软件与技术服务股份有限公司、京东集团有关负责人等社会各界嘉宾共50余人线下出席论坛。政府和企业嘉宾、专家学者以视频形式参加论坛。

与会嘉宾认为，党的十八大以来，我国数字经济发展动能持续释放，“稳定器”“加速器”作用日益凸显，在赋能经济社会高质量发展中发挥了重要作用。党的二十大报告对着力推动高质量发展、加快建设数字中国等作出新的部署要求。站在新的历史起点，要创新探索数字产业化和产业数字化的路径模式，做强做优做大数字经济，加快建设数字中国，助力我国经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 06 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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