在技术装备展区，观众正在体验“元宇宙”。

本报记者 陈 斌摄

观众参观美国通用电气公司的医疗设备。

本报记者 张武军摄

进博会创新孵化专区展示的五周年标识。

本报记者 强 薇摄

德国卡赫集团展台组织的卡赫洗地机“极速前净”挑战赛吸引观众参与。

本报记者 王 迪摄



在第五届进博会上，来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。进博会“朋友圈”越来越大，新朋友越来越多，展出的新产品、新技术、新服务更智慧、更人性、更普惠，不但满足了中国人民对美好生活的需求，也为各方共享进博会成果搭建起了最佳平台。

促进农业可持续发展——

“耘远农场”签约新伙伴

本报记者 车 斌

本届进博会上，德国拜耳集团旗下的拜耳作物科学公司与中国科研机构和企业“云签约”合作协议，联合建设拜耳集团在亚太地区的第二家“耘远农场”。“耘远农场”是拜耳集团于2015年在德国总部发起的一项前瞻性的全球可持续农业示范项目，旨在将公司不断更新的技术运用到与之合作的农场当中，推动农业可持续发展。此次“耘远农场”借助进博会平台拓展新伙伴，体现了拜耳集团携手中国促进农业可持续发展的长期战略。

拜耳作物科学公司入驻本届进博会首设的农作物种业专区。以“共享健康 消除饥饿”为主题，展台整体设计基调为绿色，展示了一系列创新、可持续、数字化的综合农业解决方案，描绘了未来综合农业现代化的场景。

拜耳作物科学公司相关负责人阿方索·阿尔巴表示，公司在中国坚持不断创新，用新产品满足中国农业发展需求。进博会作为重要的沟通平台，为包括拜耳集团在内的全球企业提供了很好的展示机会，也让参展企业能够更加了解中国各个产业的发展需求。

今年是拜耳集团连续第五年赴约进博会。5年来，该集团展台面积持续扩大，本届进博会展台面积是第一届展台面积的3倍。集团旗下新产品、新技术悉数亮相，让展台越来越有吸引力。

拜耳集团已经签约第六届进博会。“我们将持续凝聚全球创新资源，提供创新产品和方案，开发立足中国农业发展的创新商业模式，深入服务中国农业转型升级。”阿方索·阿尔巴说。

第七代机器人智能化水平提升——

“乒乓教练”更具高“情商”

本报记者 杨 迅 董星辰

日本欧姆龙集团展台上演的一场人机大战备受关注。一方是乒乓球世界冠军曹臻，另一方是用机械手臂持拍的乒乓球教练机器人FORPHEUS。双方你来我往，乒乓球在空中划出一道道弧线，如同两位乒坛名宿之间的表演赛。一旁的观众感叹：机器人的球技又长进了。

在前四届进博会均有不俗表现的FORPHEUS，这次以第七代机器人的身份闪亮登场，接受各路乒乓高手的挑战。基于“人与机器的融合”理念而打造的FORPHEUS，是欧姆龙集团“传感及控制+思考”技术的集中体现。第七代机器人增添了双打模式，可以通过传感摄像头，实时录入并现场显示两名对手的心跳、表情、眨眼频率等信息，以判断双方的行动交替是否顺畅、能否维持长时间练习等。同时，通过集成控制器技术，第七代机器人可以调整回球节奏和球速，增强两名球员间的共情互动，帮助建立团队默契。

在乒乓球台球网的位置，人们可以看到实时变化的3个信息，其中有笑脸指数。该指数数值越高，表示参与者越高兴，打得越轻松。如果笑脸指数数值下降，机器人会感觉到参与者可能有些累了，或者产生了紧张情绪，随后会降低回球难度。遇弱则弱，遇强则强，FORPHEUS显现出高“情商”。

第七代机器人还能借助人工智能自行诊断击球轨迹精准度、相机识别精度、马达状态以及球拍表面状态，并根据诊断到的异常结果对机器人的动作进行调整，以保持良好的训练状态。自我诊断及调节功能的升级，将降低维护频率，大幅减少运维工程师的工作量。

连接现实与虚拟世界——

“元宇宙”乐园丰富赛事体验

本报记者 韩 硕

美国高通公司在本届进博会打造了一座以5G、人工智能、扩展显示等前沿技术融合应用为支撑的“元宇宙”体验乐园，将现实世界和虚拟世界连接在一起。

戴上一只虚拟现实头盔，手持两把手柄，体验者瞬间现身人声鼎沸的球场，化身全副武装的守门员，即将迎来一场雨中的点球大战。球门前，对方球队“前锋”起脚，体验者预判对手进球路线，伸臂，挡球，完成一次完美的扑救，现场“球迷”的喝彩声此起彼伏。

这套产品是高通公司与中国合作伙伴共同开发的前沿产品，它利用“元宇宙”相关的核心技术，充分运用5G设计的功能、概念和灵活性，通过5G创新来提升大众的体验。

近年来，伴随着连接、计算等技术的快速发展，扩展显示体验正变得越来越丰富。“5G和扩展显示是打造‘元宇宙’的核心技术，5G无界扩展显示赛事体验展示了‘元宇宙’的实现可能。”高通公司工作人员陈波如数家珍，“我们的‘元宇宙’体验乐园广受欢迎，这种交互体验技术有望在未来1—2年内落地应用。”

“在工业互联网领域，多方协作必不可少。5年来，我们与进博会共同成长，在中国的合作伙伴已经从手机扩展到汽车、物联网、工业互联网、人工智能、扩展显示等领域，‘朋友圈’越来越大。”高通公司相关负责人孟樸说。

让锻炼变得更有乐趣——

运动装备体现“绿色理念”

本报记者 王 迪

划船机正日益成为人们居家健身的“新宠”。在本届进博会的消费品展区，法国迪卡侬集团全球首发一款多功能划船机。打开时，它是一台免安装的、具有自发电功能的一体式划船机，可以通过运动提供自身所需电力，还能为手机等设备充电；折叠时，它是一个三人沙发凳，木质结构使其能很好地融入家居装饰，既节省空间又不失美观。

前来体验这款划船机的人络绎不绝。“平时觉得器械训练很枯燥，但这台划船机可以通过连接手机应用程序进入挑战或者竞技模式，就非常吸引人。”一名观众在体验之后兴奋地说。

本届进博会上，迪卡侬集团还全球首发了山地自行车、户外露营帐篷、海上冲浪风筝等潮流运动装备，并将绿色运动理念贯穿于参展产品、展台设计及互动环节中，展出的全部产品均采用生态设计。“中国消费者日益追求更高品质的生活，这其中包括运动意识的主动提升和运动消费观念的不断升级。”迪卡侬集团相关负责人王亭亭表示，“我们希望在满足人们多场景健身需求的同时，践行可持续发展理念。”

从首届进博会作为专业观众签约合作伙伴，到第二届进博会全球首发合作研发成果，再到每届进博会上推出的首发展品变商品、爆品……迪卡侬集团“致敬进博五周年”成果展展示了与进博会结缘、共成长的过程。“进博会见证了迪卡侬集团近5年在中国的高质量、多元化发展。通过进博会这一开放合作、资源高度聚合的平台，迪卡侬集团实现了品牌效益、经济效益双丰收。”王亭亭说。

进博会架起合作桥梁——

强强联合拓展智慧空间

本报记者 强 薇

“请两位进行电子签约！”本届进博会上，两家来自美国的企业——赛莱默公司和罗克韦尔自动化公司的代表签署了战略合作协议，将在智慧城市、智慧水务、智慧工业三大领域开展深入合作。

赛莱默公司是一家专注于提供水解决方案的全球创新公司。“进博会架起了我们合作的桥梁。”去年参加进博会期间，赛莱默公司相关负责人许昀艳和同事在观展时无意中走到了罗克韦尔自动化公司的展台前，并通过了解发现彼此有很大的合作空间。“他们展出的案例中，一些客户同时也是我们的客户，于是我们就探讨起合作的可能性。”

一些水厂、工业园区等大客户既需要低碳的水技术设备，又需要先进的自动化设备，能否共同为客户提供一套整合起来的解决方案？从“不期而遇”到“一拍即合”，两家公司迅速组成工作小组，沿着智慧水厂、智慧建筑、智慧工业园区等合作方向制定具体合作方案。

本届进博会上，两家公司向业界展示了双方的合作成果。“赛莱默公司可以解决灌溉、水净化等问题，罗克韦尔自动化公司可以解决农业自动化等问题，在智慧农业这一领域，我们能够共同为农业转型升级贡献力量。”许昀艳说。

“进博会是一个促进全球合作共赢的大舞台，我们能够更好更快地发现合作机遇。”许昀艳表示，赛莱默公司与罗克韦尔自动化公司的合作缘起进博会，并通过进博会这一平台不断深化，这是进博会开放共享的成果。期待通过类似的合作，与合作伙伴深入参与产业数字化、智能化变革，助力中国产业结构升级。

用科技更好地呵护健康——

眼科导航手术显微镜展身手

本报记者 王向令 徐杭燕

走进德国蔡司集团800平方米主展区，科技感扑面而来。戴上三维眼镜，脚踩踏板，一束柔和的灯光打在模拟眼球上，一个立体清晰、还原度高的显微画面便出现在眼前……这款眼科导航手术显微镜，是蔡司集团在本届进博会上的首发新品。借助这款产品，眼科医生未来有望告别传统目镜，在高清晰度的画质下进行眼外科手术；患者也将在强度大幅降低的手术光照下，获得更为舒适的治疗体验。展区工作人员谭俊锋说：“进博会开幕以来，这款新品已签约6台。”

今年，蔡司集团设立“科技呵护健康”“科技助力变革”“科技改善生活”三大分展区，展出的眼科导航手术显微镜、全球首枚三焦点人工晶状体，以及体现本土创新成果的蔡司小乐圆镜片等新品，吸引了众多采购商和参观者的目光。在蔡司屈光分析仪前，参观者排起长队等待体验。

“蔡司集团已经连续5年参加进博会，这个平台让我们更全面地向中国展示自己的产品，也让我们拓展了‘朋友圈’。”蔡司集团相关负责人谢磊说。作为全球光学及光电领域领军者之一，蔡司集团深度融入本地产业生态圈，由参展商变为投资商，显示出集团坚定的中国发展战略。

自2021年起，中国已成为蔡司集团在全球最大的单一市场，也是最具创新活力、增长最快的市场之一。蔡司集团相关负责人福斯特表示，集团正在积极助力健康中国建设，不断创新本土化模式，以满足多样化的需求。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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