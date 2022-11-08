本报记者 吴 姗

第五次参加、同类企业中参展面积最大……蒙牛集团携旗下雅士利、贝拉米、酪鲜生以及合作伙伴阿尔乐，亮相第五届进博会。

作为进博会的“老朋友”，5年来，蒙牛集团在全球乳企中的排名连续上升。再赴进博之约，体现了蒙牛集团不断扩大国际合作、推动全球粮食和乳制品行业稳定发展的决心。

进博会不仅为蒙牛集团创造了向全球市场展示高质量发展最新成果的机会，也搭建了同各国同行、上下游合作伙伴交流互动的平台。5年来，集团不断创新展示理念、优化展示内容，参展规模和展品质量逐年提升——参展面积从首届进博会时的200平方米扩大到本届的700平方米，参展产品涵盖液态奶、奶酪、婴配粉、婴幼儿辅食等多个品类。

蒙牛集团相关负责人表示，集团按照目标要求，持续加强产业链、供应链建设，加大创新研发投入，持续完善“从牧草到奶杯”的全产业链质量管理流程，引入国际领先的质量安全管理体系，用数字化、智能化手段覆盖养殖、加工、物流等各环节，全封闭监控生产、全流程动态检验，不断满足消费者对安全、营养、健康乳制品的需求。

一方面，汇聚全球资源，满足国内消费升级需求，为消费者提供更优质的产品和服务；另一方面，积极开拓全球市场，不断提升品牌国际影响力，助力乳业高水平对外开放……经过多年发展，蒙牛集团不仅在国内建立了41座生产基地，而且在新西兰、印度尼西亚、澳大利亚建起了海外生产基地，全球工厂总数达68座，年产能合计逾1000万吨。同时，集团积极布局海外高品质奶源，借助海外乳企在当地奶源、物流、分销网络等方面的优势，开拓更广阔的全球市场空间。

此外，蒙牛集团积极开展科研合作，在北美、欧洲建有跨国研发中心，并与国内外多家知名科研机构进行合作，在饲草料种植、养殖与加工、乳业基础科学、产品创新等领域开展联合攻关，在智能制造、原奶保鲜、益生菌、质控技术等领域取得长足进展。

蒙牛集团通过进博会等国际化舞台，向世界讲好中国乳业故事、展示中国乳业品牌力量。目前，蒙牛集团已成为国际乳品联合会等国际组织的高级别成员，是首批加入全球“乳业净零之路”气候倡议的企业之一。

蒙牛集团总裁卢敏放表示，集团将始终坚持企业的发展愿景，继续走好脚下的路，助力增强国内国际两个市场两种资源联动效应，致力于为全球消费者打造高品质的产品，为全球乳业发展做出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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