邵春堡

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”“促进数字经济和实体经济深度融合”。实体经济是一国经济的立身之本、财富之源。在信息时代，把发展经济的着力点放在实体经济上，就要在数字经济和实体经济的深度融合上下功夫，着力解决传统产业数字化转型中存在的突出问题，加快传统产业数字化转型。

近年来，我国数字技术和数字经济蓬勃发展，在基础硬件、基础软件、大数据云计算、应用软件、信息安全、信息技术应用等领域涌现出一批国际知名的信息科技企业和互联网头部企业，涌现出大量从事信息科技和互联网产业、发展迅猛的中小微企业，有力促进了我国实体经济的数字化转型，促进了数字经济和实体经济深度融合。但也要清醒认识到，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，世界各国抢占数字经济发展制高点的竞争更加激烈。与加快建设数字中国、促进数字经济和实体经济深度融合的要求相比，我国数字经济发展明显不足，尚不能满足规模庞大的传统产业数字化转型需要。面对新形势新任务，必须加快发展数字经济，赋能传统产业转型升级，提升我国实体经济发展水平和国际竞争力。

增强传统企业推进数字化转型的决心和信心。传统企业数字化转型，涉及企业产品服务形态、组织结构、商业模式等领域的全方位变革。目前，一些企业或满足于自身发展现状，或担心数字化转型投入太大影响当前效益，对推进数字化转型的积极性不高。一些企业的数字化转型局限于对部分环节而非整体生产运营进行数字化改造，导致进行数字化改造的部分难以有效融入产品或服务的价值创造过程，不仅影响整体运营效率，而且造成大量资金资源浪费。实践表明，推动传统企业数字化转型，要坚持系统观念，厘清企业生产运营各领域各环节之间的内在关系，将企业数字化转型从单个领域或环节扩展到企业生产运营全过程，努力实现各领域各环节的协同和互动，真正发挥数字化转型提升企业生产经营效率、增强企业核心竞争力的效能。同时，可以积极宣介传统产业数字化转型的成功案例，深化企业对数字化转型的认识，让企业感受到数字化转型带来的巨大好处，坚定推进数字化转型的决心和信心；出台有效激励政策，形成引导和激励企业主动推进数字化转型的有效机制，解除企业推进数字化转型的后顾之忧，帮助企业抓住数字化转型带来的发展机遇。

解决重点难点问题。目前，在传统产业数字化转型中存在三类较为普遍的问题：一是部分制造业企业设备依赖进口，而不同国际厂商提供的工业数字化设备网络接入、工业软件互联互通等标准不统一，难以综合集成、互联互通，建成一体化的工业互联网平台。二是农业领域由于信息基础设施薄弱等原因，传统农业产业数字化转型推进较慢。三是数量众多的小微企业由于自身体量小、营收少、数字化需求分布零散等原因，推进数字化转型难度较大。解决这些重点难点问题，要加快建立统一、融合、开放的工业互联网标准体系，解决数字工业设备集成互联问题，同时引导企业在更换设备时充分考虑自身数字化转型需求，让新增设备成为企业数字化转型的助力；加快农业领域的新型基础设施建设，以新基建助力加速农业数字化转型进程；创新对小微企业数字化转型的融资支持方式，鼓励和引导大企业与小微企业共享自身数字基础设施，缓解小微企业推进数字化转型的压力，还可总结不同类型小微企业数字化转型的成功模式，为企业加快数字化转型提供参考。

为传统产业数字化转型创造有利条件。具有数字化特征的产品和服务要广泛应用于生产生活领域，必须具有配套完善的应用条件和环境，必然要求相应的技术、基础设施、标准体系等方面的数字化转型。因此，传统产业数字化转型是一项系统工程，不仅要发挥企业的能动作用，而且要发挥好政府的引导作用，加快提升公共基础设施的数字化水平，为数字化产品和服务的广泛应用创造良好条件和环境，促进形成传统产业数字化转型的良性循环。

（作者为中国国际经济技术合作促进会副理事长）

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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