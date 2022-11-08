黄福华

党的二十大报告提出：“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。这对于推动高质量发展、加快建设现代化经济体系、维护国家产业安全具有重要指导意义。近年来，我国产业链供应链核心竞争力不断增强，在全球产业链供应链中的地位持续攀升，但产业链供应链发展不平衡的情况较为突出，不同产业在发展速度、发展阶段和现代化水平上有明显差异。提升产业链供应链韧性和安全水平，需要根据各行业实际做好战略设计、加强精准施策。要深入贯彻落实党中央决策部署，充分发挥我国集中力量办大事的制度优势和超大规模市场优势，坚持用新发展理念引领实体经济高质量发展，更加注重补短板和锻长板，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。

强化“产业生态圈”建设，以优势产业链提升供应链韧性和安全水平。以现代科学技术广泛应用为基础快速发展起来的智能制造、未来医学等产业，产业链较完整、竞争力较强，可以发挥规模优势、配套优势和先发优势，以优势产业链带动供应链发展。产业生态圈将某个地域内已形成或按规划即将形成、以主导产业为核心的具有较强市场竞争力和发展潜力的产业在空间上形成集聚，构成地域产业多维网络体系，是建强产业链、供应链的有效方式。当产业以生态圈方式建设和发展时，既能充分发挥资源集聚带来的规模效应，整合区域产业链的竞争优势，带动供应链发展，又能进行领域细分，集中力量于具有比较优势的领域，提升链条附加值。为此，要通过推动要素功能集成、产业协作配套、产城融合发展，打造共创共融共赢共生的产业生态圈，形成专业化、市场化、集群化的经济共同体，促进产业链供应链现代化发展，提升产业链供应链韧性和安全水平。

发挥龙头企业主导作用，加强产业链供应链相互支撑。已具备较大规模和资源基础、产业链较为完整并已形成龙头企业的相关产业，可以充分发挥龙头企业引擎功能和辐射带动作用，促进产业链供应链相互支撑、协同发展。龙头企业具有明显的规模、技术、市场优势，能够带动相关企业在市场开拓、生产加工、科技创新、资金融通、销售服务等方面进行协同合作，从而促进流程融合、服务共享、信息共通和数据融合创新，促进提升产业链供应链韧性和安全水平。要提升龙头企业的资源整合能力和产业带动能力，进一步激发行业企业自主创新动力，带动行业企业发展，促进产业链供应链上的各企业协作共生、互惠共赢；深化产业链供应链上下游企业间的协同合作，提升产业链供应链创新能力和竞争优势。

推进供应链创新发展，支撑产业补链、延链、固链、强链。产业链尚不完整的一些传统行业，可以重点完善供应链，以供应链发展带动产业链发展，推动传统行业转型升级。由于这些行业的一些配套服务相对缺乏，需要加强供应链服务创新，为产业发展提供完善的配套和支撑，推动产业链加快发育和提升竞争力。要聚焦产业链发展需要，提供专业化、一体化、现代化的供应链服务，如资源整合、信息赋能、金融信贷、科技创新、物流运输等，助力产业链发展。充分利用工业互联网平台，实现信息流、物流、资金流的高效匹配，推动供应链高质高效发展，并以供应链服务创新赋能产业链发展，促进产业链补链、延链、固链、强链，推动传统行业的产业链现代化转型。

（作者为湖南工商大学教授）

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经