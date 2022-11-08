庄派吉

作为世界第二大经济体，中国扩大高水平对外开放，将为各国企业提供更多机遇，有利于促进亚洲经济增长，也有利于推动世界经济复苏

中国连续5年举办进博会，吸引全球优质产品和服务同台亮相，为各方共商合作搭建起重要平台。进博会展现的蓬勃生机，是中国经济高质量发展不断为世界提供机遇的生动体现。

泰国将进博会视为促进对外贸易的重要机遇。2018年首届进博会，中国泰国商会就参与组织泰国企业参展，积极向中国消费者展示泰国商品。近年来，榴莲、芒果、茉莉香米等泰国产品在进博会上大受欢迎。为扩大进博会带来的积极效应，中国泰国商会加入了进博会“6天+365天”交易服务平台，常年展销泰国产品。

迎着中国改革开放的春风，泰资企业进入中国市场，在中国扎根发展数十年，成为中国发展的参与者、见证者和受益者。泰资企业对中国怀有深厚的感情，对中国共产党领导下的中国发展前景充满信心。当前，泰中两国经济互补性强，经贸联系十分密切。中国已经连续多年成为泰国第一大贸易伙伴。

今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，为东盟与中国经贸合作注入新动力。该协定有助于加快区域经济融合，减少贸易和投资壁垒，打造一个便捷、高效和开放的大市场。泰国商界期待同中国伙伴实现更加紧密合作，也期待“泰国4.0”发展战略同“一带一路”倡议深度对接，给两国和两国人民带来更多利益。

当前，世界经济面临下行压力，全球金融风险上升。国际社会唯有携起手来，不断推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，避免在贸易、科技、金融等领域制造摩擦，才能为全球经济增长汇聚动能。

中国经济对世界经济具有重要积极影响，中国制造为全球产业链供应链稳定作出重要贡献。中国全面建成小康社会，为全球企业提供了更大规模、更有活力的消费市场。中共二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。作为世界第二大经济体，中国扩大高水平对外开放，将为各国企业提供更多机遇，有利于促进亚洲经济增长，也有利于推动世界经济复苏。

展望未来，中国经济发展前景光明。中国朝着全面建设社会主义现代化国家的目标勇毅前行，必将为地区和世界发展繁荣贡献更多正能量。

（作者为中国泰国商会副会长、泰国驻华大使馆前商务公使）

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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