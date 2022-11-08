本报评论员

“路就在脚下，光明就在前方。”在第五届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席发表题为《共创开放繁荣的美好未来》的重要致辞。习近平主席站在构建人类命运共同体的高度深刻阐释开放的重要意义，强调要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，宣示中国推动各国各方共享机遇的一系列务实举措，为共同克服全球经济发展面临的困难和挑战、推动经济全球化朝着更加开放包容普惠平衡共赢的方向发展注入了强大正能量。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期。世纪疫情阴霾未散，局部冲突硝烟又起，冷战思维和集团政治回潮，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折，人类社会面临前所未有的挑战。世界向何处去？和平还是战争？发展还是衰退？开放还是封闭？合作还是对抗？是摆在我们面前的时代之问。站在历史前进的十字路口，我们应该认清世界大势，明确未来方向，解答时代课题。

历史长河时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共迎挑战的愿望也不会变，各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。过去两年多来，国际社会为应对新冠肺炎疫情挑战、推动世界经济复苏发展作出了艰苦努力。困难和挑战进一步告诉我们，人类是休戚与共的命运共同体，各国只有准确认识历史发展规律，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，凝聚更多开放共识，让开放为全球发展带来新的光明前程，才能共创开放繁荣的美好未来。

世界经济发展面临的难题，没有哪一个国家能独自解决。习近平主席指出：“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。”只有以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好，共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，才能推动世界经济早日走出危机阴影。发展是人类社会的永恒主题，只有共同凝聚促进发展的国际共识，共同营造有利于发展的国际环境，共同培育全球发展新动能，共同构建全球发展伙伴关系，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，共创繁荣发展新时代，才能让发展成果更多更公平惠及各国人民。构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在，只有共行天下大道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，共同应对各种全球性挑战，各国才能和睦相处、合作共赢，建设更加繁荣美好世界。

乘历史大势而上，走人间正道致远。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，坚持主持公道、伸张正义，站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，始终不渝坚持走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议，对于解决当今世界面临的风险挑战具有重要战略意义，中国愿同国际社会一道努力落实。中国坚持对话协商，推动建设一个持久和平的世界；坚持共建共享，推动建设一个普遍安全的世界；坚持合作共赢，推动建设一个共同繁荣的世界；坚持交流互鉴，推动建设一个开放包容的世界；坚持绿色低碳，推动建设一个清洁美丽的世界。

我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。世界各国携手同心、行而不辍，高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，向着构建人类命运共同体的正确方向勇毅前行，就一定能汇聚起合作共赢的磅礴伟力，战胜前进道路上的各种挑战，迎来人类更加美好的明天！

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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