原标题：展示创新科技 共享美好未来 东风公司连续第五年参加进博会

第五届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）如期举行。共有145个国家、地区和国际组织参展，来自127个国家和地区的企业参加企业商业展。东风汽车集团有限公司（以下简称：东风公司）连续第五年参加进博会，展示自主创新科技，拥抱开放机遇，与合作伙伴携手共赢。

本届进博会上，东风公司旗下岚图汽车携岚图梦想家在湖北展区亮相。

与此同时，东风公司还充分利用进博会这个世界性大平台，开展产品、技术等领域的合作。本届进博会，东风本田汽车有限公司、东风本田发动机有限公司实现签约额预计达10.5亿美元，涉及汽车零部件、技术服务等。

进博会不仅是新产品、新技术、新服务全球首发、中国首展的平台，更是与国外企业增进交流和了解，推动东风公司国际合作迈向新台阶的好机会。

作为进博会上的常客，东风公司自主研发产品在湖北展区持续亮相。此外，东风公司还开展产品、技术、市场等多领域全方位战略合作。首届进博会期间，东风公司分别与发那科、日产汽车公司、FIVES、Sandvik Coromant、本田等五家合作伙伴签署成交协议。第二届进博会期间，东风公司与中远海运（欧洲）有限公司、倍耐力轮胎有限公司、本田技研工业株式会社等企业成功签署合作协议。第四届进博会上，岚图汽车与科思创、PPG举行了“可持续发展材料应用”合作意向签约仪式。

共赴开放之约，共享美好未来。近年来，东风公司深入实施“东方风起”计划和科技创新“跃迁行动”，在掌控核心关键技术的基础上，坚持开放合作。借助进博会，东风公司不仅能够向全球展现“东方风起”“科技跃迁”的创新成果，还将携手战略合作伙伴整合全球资源，实现合作共赢。

(责编：曹淼、李源)

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